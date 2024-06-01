國際奧委會副主席：中國10城有申奧實力，但機會更應給其他國家

韓國媒體近日報道指，山東青島將成為首爾申辦2036年奧運會的競爭對象。雖然有關傳聞被青島方面否認，但不得不提的是，近年來，不斷有中國城市被傳出「申奧」計劃，有關有關中國下一座「奧運之城」的討論亦持續火熱。

對此，國際奧委會副主席于再清表示，「中國至少有10座城市擁有申奧實力，但奧運會作為全球性的賽事，我們也不是一定有申辦奧運會的必要，機會應該留給其他國家。」



于再清表示，中國至少有10座城市擁有申奧實力。（每日經濟新聞）

據《每日經濟新聞》報道，首屆奧運會資格賽近日在上海舉行，自由式小輪車、滑板、霹靂舞、攀岩四項賽事項目先後拉開帷幕。至於這會否是上海進一步舉辦奧運會的「前奏」，于再清說，去年曾參與國際奧委會主席巴赫訪滬行程，當時上海並未明確提出申辦奧運會的想法。

那麽，中國城市是否有衝擊奧運會的可能性？于再清表示，「中國能舉辦奧運會的城市，我相信至少有10個。」，「我認為雖然我們有能力，但我們也不是一定有申辦奧運會的必要，因為奧運會是一項全球運動，國際奧委會希望奧運會運動具有『全球性』（Universality），比如在非洲舉辦就將是一個極具全球性的目標。」

但即便如此，不少城市已將場館建設提上日程。于再清認為，體育場館的利用在中國不存在問題。他舉例鳥巢，稱目前已經形成集參觀、體驗、商業購物於一體的特色場館旅遊模式。據數據顯示，北京2008奧運會後，鳥巢舉辦了320多場上萬人的大型演出，年營業利潤突破2.6億元人民幣，能夠完全覆蓋其年維護費用。

北京2008奧運會後，鳥巢舉辦了320多場上萬人的大型演出。（視覺中國）

近幾年來，從沿海的上海、杭州、深圳，到內陸的成都等城市，都相繼提出打造「賽事之都」的規劃目標。于再清認為，在此領域，東部沿海城市的優勢更為明顯，但不意味中西部城市完全沒有機會，其中，成都則頗具辦賽實力。

事實上，成都已先後舉辦2021世界大學生夏季運動會、2022年世乒賽、2023年亞洲盃、2024年湯尤盃等國際大型賽事，世運會明年還將繼續在成都舉行。