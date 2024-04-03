巴黎奧運｜｢世界超市｣義烏周邊商品訂單增　前2月對法出口5.4億元

有「世界超市」之稱的浙江義烏，是全球最大的小商品集散中心，曾被聯合國、世界銀行等國際機構確定為世界第一大市場。

央視報道，距離2024巴黎奧運會開幕還有不到4個月時間，義烏的商家就已接到大量奧運相關商品訂單，今年前兩個月對法國的出口額達到5.4億元人民幣。



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報道指，義烏國際商貿城內不少新產品都極具法國特色，一款法國國旗配色的、可以連續使用10個小時的助威棒，剛上架就受到了熱捧。商家介紹指，該產品近日被訂購了100多箱。亦有售賣獎牌等產品的商家表示，今年年初到現時，合共售賣了二、三十萬個。

另有商家表示，奧運會這類綜合賽事對歐洲的旅遊業會有所帶動，是拓展客戶的好機會。目前，一間外貿公司已經接到了幾十張奧運會相關訂單，客戶均來自法國的周邊國家，包括西班牙、阿爾及利亞等。「歐洲國家的體育氛圍都比較好，一旦有了業務往來，後續持續訂購產品的幾率很大。」

據義烏海關統計，今年1-2月份，義烏對法國的出口額達5.4億元，按年增長42%，其中體育用品的出口，按年增長了70.5%。

巴黎奧運會將於7月26日開幕，8月11日閉幕，其中部分項目的比賽將於7月24日率先開始。