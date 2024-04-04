奧運金牌國手張繼科線上「復出」　涉賭消失1年後直播教乒乓

中國乒乓球國手張繼科因身陷賭博風波，自去年4月起銷聲匿跡，日前在短影片平台「復出」，開設新帳號「張指導乒乓」直播展示乒乓球教學。據了解，他的高級課程班有學生30人，收費為每月9800元（人民幣，下同）。



內媒《紅星新聞》報道，作為國乒的代表性人物之一，張繼科在球員時代取得極為輝煌的成績，不僅是奧運冠軍與世界冠軍，也是史上最快達成大滿貫的得主。

去年4月，先是活躍球壇、後來常跑綜藝的張繼科陸續陷入「巨額賭債」、「女星私密影片」、「敲詐勒索」等輿論風波，多年來累積的口碑一落千丈，此後就銷聲匿跡，他的多個個人社交媒體帳號也都停止更新。

直到今年1月，張繼科現身浙江寧波某俱樂部擔任技術顧問，俱樂部人士證實他們將與張繼科進行長期合作。

近期，張繼科的新動態出爐，某短影片平台上名為「張指導乒乓」的帳號在上個月就發布多條短影片，最近又連續多天開直播，宣傳張繼科乒乓教學。該帳號主播多次強調，此帳號是張繼科的本人帳號，內容是正常課堂直播，課程主要目的是助力專項考生圓夢大學。

有媒體致電經營該帳號的寧波每日體育有限公司，對方回應稱這是張繼科本人帳號，直播內容屬實。

據了解，張繼科的高級課程班擁有學生30人，收費為每月9800元。值得一提的是，張繼科的直播在4月15日還會有新課程開課，後續該課程會常態化，張繼科也會一直參與課程的教學。

張繼科先前的個人帳號在該短片平台已有840萬粉絲，但2023年2月就已斷更，截至4月3日下午，「張指導乒乓」的新帳號目前已有4.7萬粉絲。