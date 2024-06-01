馬力斯凌晨登陸廣東　深圳強季風訊號生效　何為南海土颱風？

颱風「馬力斯」周六（6月1日）凌晨，在廣東省陽江市陽西縣登陸。深圳早上10時解除全市颱風藍色預警訊號，並發布全市強季風藍色預警訊號。目前，深圳全市暴雨黃色預警訊號持續生效中。



馬力斯移動線路。（中央氣象台）

今年第2號颱風「馬力斯」（熱帶風暴級）的中心，已於6月1日凌晨0時55分前後，在陽江市陽西縣登陸，登陸時中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，成為今年第一個登陸廣東的颱風。

目前，「馬力斯」以每小時20至25公里的速度，向北偏東方向移動，強度繼續減弱，但受到其殘留雲系和季風共同作用，降雨仍將持續。

據廣東省氣象台預計，6月1日-2日早晨，粵西沿海市縣、珠三角市縣、粵東市縣和河源、梅州，有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨；其他市縣多雲到陰天，有大雨局部暴雨。

待到6月2日白天到3日，雨勢減弱，中南部市縣多雲到陰天，有中雨局部大雨到暴雨；其他市縣多雲，有陣雨。

馬力斯是典型的南海「土颱風」。（中央氣象台）

據了解，「馬力斯」是典型的南海「土颱風」，是一種在南海生成的熱帶氣旋，其尺度和強度均比西太平洋生成的熱帶氣旋小而弱，並且南海熱帶氣旋的生命史較短，平均約為3-4天。

而且與西太平洋熱帶氣旋相比，南海熱帶氣旋的雲系結構不完整、不對稱，較少有典型的螺旋雲帶出現，颱風眼區一般也不清晰。

南海熱帶氣旋的另一特點是移動路徑複雜，因為其活動受高空流場的影響很大，在高空環流很弱、引導氣流不明顯的形勢下，其路徑常常發生曲折和打轉現象。因此，南海熱帶氣旋的路徑預報仍是一大難點。