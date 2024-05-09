內地童戴5300元「近視防控眼鏡」一年加深125度兼斜視　家長怒告

內媒《澎湃新聞》近日報道，寧夏一名女子在2021年帶她女兒在當地花了5316元（人民幣，下同）配置一款宣稱「可以逐步降低度數」的「近視防控功能眼鏡」，但一年多後女童的右眼度數上漲了125度、左眼上漲了25度，且出現了斜視的情況。



平羅縣護眼世家店內「優視盾智能多頻眼鏡特許售後服務商」宣傳牌。（《澎湃新聞》）

報道指，在2021年3月，這名任女士在微信上看到一篇宣傳「優視盾智能多頻眼鏡」的帖文後，帶她女兒在寧夏石嘴山市平羅縣護眼世家視力康復諮詢服務中心（以下簡稱平羅縣護眼世家）配置了這款宣稱「可以逐步降低度數」的「近視防控功能眼鏡」。

女童家屬提供的相關帖文截圖顯示，一篇2019年11月發布的帖文宣稱：「對於已經近視，但是度數不高的，其眼鏡可以逐步降低度數，從而實現永遠摘掉眼鏡的夢想。」目前帖文已被刪除。

「優視盾護眼產品運營中心」宣傳帖文。（《澎湃新聞》）

報道指，女童配戴該眼鏡的一年多來，任女士感覺女兒的視力沒有以前那麼好了。2022年8月，任女士帶女兒去醫院複查。檢查報告顯示，女兒右眼近視上漲了125度、左眼近視上漲了25度，且出現了斜視的情況。

護眼世家的法定代表人曾對女童家屬表示，可以更換眼鏡片，但不接受退還全款的要求，又稱「我們肯定是以預防防護為主，降度數是不可能降的」。

女童家屬認為「優視盾」品牌存在虛假宣傳，與平羅縣護眼世家協商未果後，現已將平羅縣護眼世家以及生產商山東華視零度眼管家光學科技有限公司訴至平羅縣法院，申請兩被告連帶返還近視費5316元，連帶賠償損失共計15948元。案件將於5月10日開庭審理。

報道又指，平羅縣護眼世家店內仍在售賣「優視盾智能多頻眼鏡」，具體價位幾千至上萬元不等。