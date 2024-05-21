內地「捏捏」減壓玩具驗出甲醛嚴重超標　有玩家咳出血頭痛皮膚癢

據多家內媒報道，近日，一種被稱為「捏捏」的慢回彈類紓壓玩具受到內地年輕人擁戴，但由於生產製作均缺乏監管，或給消費者帶來健康隱患。



據《潮新聞》報道，這類玩具用的多是矽膠類材質，有著Q彈的手感，可塑性更強，外形酷似各類美食或萌寵，因為好看又紓壓，受到不少年輕人追捧，尤其吸引年輕女性「入坑」。

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來自浙江杭州的唐小姐在接受採訪時表示，自己3月入坑「捏圈」，以前就很喜歡手辦、公仔的她，一開始被各種「捏捏」可愛、逼真的外形吸引。

現在，她經常隨身攜帶一個掛在包包上，通勤路上就可以隨時捏一捏，很解壓。還有不少是放在家裡收藏，「每天看到那麼多可愛的小玩意，心情都好了」。

據報道，在社交平台上搜尋「捏捏」，就能看到近百萬個相關內容。不少網友稱，買「捏」已經花了上千元甚至上萬元人民幣。

此外，社交平台上還湧現出不少人氣手工博主，他們自己手工製作「捏捏」進行售賣，售價從十幾元到上百元人民幣不等，其中不少已售出數千件。

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不過，由於這些「捏捏」都是手工製作，無法做到量產，因而製作週期較長，有些爆款甚至供不應求。在二手平台上，有些爆款「捏」甚至被炒出上百元甚至數千元人民幣的售價，而願意買單的也大有人在。

有專家學者表示，現在的年輕人面臨著極大的工作和生活壓力，透過這種可塑性強、手感好的玩具，一方面彌補了個體在日常繁雜工作中缺少的控制感，另一方面，也為他們找到了一個發洩的出口。此外，社交媒體的傳播也成就了它的火熱。

但是，在「捏捏」的風潮之下，不少網友也開始擔憂它的安全。例如，此前《深圳新聞網》曾在4月25日報道，有網友反映，孩子網購的「捏捏」有強烈刺鼻氣味，經甲醛測試，1分鐘內濃度飆升近80倍。

多位部落客和玩家警告該玩具或引發喉嚨痛、頭痛、皮膚癢等症狀，甚至有人咳出血，白血球指數低於正常值。有手作者稱：「做『捏捏』的過程超過三小時就很不舒服。」也有人表示，一些「捏捏」外面的PVC包裝袋可能有質量問題。

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據報道，有賣家表示，雖然「捏捏」都號稱是食品級矽膠做的，但是不可食用，建議放在袋子裡玩。

此外，由於不少「捏捏」是個人賣家製作，因此大多缺少生產資訊、品質合格證等，對此，專家呼籲有關部門加強監管，並建議消費者購買時要注意查看賣家資格，並做好定期消毒晾曬、及時洗手等細節。

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