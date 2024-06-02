極光愛好者福音！中國氣象局：6月4日前後或有小至中等地磁暴

內媒《北京日報》報道，中國氣象局國家空間天氣監測預警中心2日（周日）稱，2日凌晨3時39分，太陽活動區13697爆發了一次強度為M7.3級的中等耀斑，並伴隨明顯的日冕物質拋射活動，噴發類型為全暈噴發。受此影響，預計在6月4日前後可能發生小至中等地磁暴。



新疆阿勒泰早前受到地磁暴影響，出現20年最強的極光活動（點圖放大）：

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據了解，地磁暴發生期間，運行在500公里以下軌道高度的人造衛星和太空站可能因大氣拖曳造成軌道高度的下降，衛星導航設備的定位也會因電離層環境的不穩定而誤差增大；對於飛行在大氣層平流層底部高度區域的飛機，會面臨通訊環境變差和跨極區輻射的雙重風險；磁暴造成的地磁強度和傾角的變化，則會給信鴿一類依靠地磁導航的動物帶來麻煩；對於極光愛好者，伴隨地磁暴而來的便是極光，未來幾天要時刻注意空間天氣信息。

此次爆發日冕物質拋射的太陽活動區13697位於可見日面的中部偏東南側，正隨著太陽自轉逐漸正對地球，其面積不是很大，但磁場結構為複雜的β-γ-δ型，曾在6月1日至2日連續爆發3次X級以上耀斑，且未來仍有爆發中等強度以上耀斑的可能。