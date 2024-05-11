官方發布地磁風暴紅色預警　新疆阿勒泰出現絕美紫紅色天空

國家空間天氣監測預警中心5月11日09時發布地磁暴（又稱地磁風暴）紅色預警稱，北京時間2024年05月10日23時起發生地磁暴，最大等級達到超大地磁暴（Kp=9）水平，預計未來24小時，磁暴過程仍將持續，後續仍可能發生大地磁暴。



新疆阿勒泰受到地磁暴影響，出現20年最強的極光活動。整個北方的天空都呈現出紅色，肉眼清晰可見的看到各種極光柱在不斷變化。除了紅色外，難得一見的綠色極光，紫色極光也都出現了，現場景象美得令人驚艷。



內地攝影師Jeff在微博上分享拍攝到的照片，他稱，「是今天早晨在新疆阿勒泰拍攝的極光。紅色、綠色和紫色極光相互交織，它們在舞蹈，在歌唱，演繹了一首無與倫比的鋼琴曲！」

內地攝影師Jeff拍到的紫紅色天空：

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據國家空間天氣監測預警中心，受地磁暴影響，中國大部分地區電離層將會出現擾動，短波通訊和導航定位會受到不同程度的影響；高層大氣密度顯著增加，將導致低軌衛星軌道衰減加劇。

台灣中央氣象署也發布「地球磁暴」預警，並表示預計在11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，可能影響電力系統或無線電通訊。

地磁暴帶來的影響有很多，其中之一就是驅使地球高層大氣微粒運動加劇，最終造成大氣受熱膨脹，向著更高的空間擴散。而極光實際上只是地磁暴的「副產物」，也是人類肉眼可見、最直觀的現象。

有片｜什麼是地磁暴？為何在中國看到的極光大多是紅色？

英國民眾5月10日聚集在英國惠特利灣（Whitley Bay）附近的聖瑪麗燈塔看向上空，欣賞北極光：

地磁風暴影響 歐美上演極光騷 美國最高級預警：或影響通訊GPS

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地磁暴是一種典型的太陽爆發的活動，而做為太陽大氣最外層的日冕，在太陽爆發的時候，就會發生日冕物質拋射，一次拋射就能將數以億噸計的太陽物質，以數百數千米每秒的高速拋離太陽表面，不光是巨大質量與速度彙聚成的動能，還會攜帶著太陽強大的磁場能，一旦命中地球，就會引發地磁場方向與大小的變化，這就叫地磁暴。

至於為什麼在中國看到的極光大都是紅色，而在北極圈內看到的是綠色？專家解釋稱，這主要是因為地表有一定弧度，使得地球本身會遮擋一部分遠方的物體。如果觀測點離極光太遠，就只能看到高度更高的紅色極光。