內地高鐵新增「優選一等座」　客服：票價介於商務座和一等座之間

內地高鐵列車的座位一般包括商務座、特等座、一等座、二等座，不過近日中國鐵路12306網站推出了一種名為「優選一等座」的全新座席，引起關注。對此，客服表示，該座席並非所有車次都有，票價在商務座和一等座之間。



乘客可以在購票界面看到是否可以購買「優選一等座」車票，也可以透過「我的」-「公布票價」的功能查詢。目前，只有復興號和智能號會有上述座席，至於與現有座位的差異，客服表示，優選一等座提供車站商務座專用通道專區候車，便捷檢票的服務。座位方面客服則表示一排兩邊各兩個座位，共4個座位，「列車餐食目前沒有，但會提供一些列車的小食品、小毛巾、耳塞和防寒毯等，其實和商務座差不多」。

乘客可以在購票界面看到是否可以購買「優選一等座」的車票。（澎湃新聞）

據中國鐵路微信公告去年3月發布的消息顯示，高鐵列車的座位一般包括商務座、特等座、一等座、二等座。其中，商務座和特等座座位較少、相對寬敞。座椅靠背鬆軟舒適可調節，最多可調節至平躺。一般座位分布為「2+1」式，座椅右側有檯燈照明，右側手臂扶手處有茶桌板。一等座通常是「2+2」式分布，扶手內側有調整座椅按鈕，扶手處有茶桌板，腳下有腳踏板。二等座一般是「3+2」的布局方式，茶桌位置在前一排座椅背部，可以部分調節座椅靠背。

另據鐵路12306官網顯示，部分高鐵動車組列車對一等座及以上的旅客提供飲品、小食品等免費服務。逢中晚餐為商務座旅客提供免費餐食服務。票價方面，據鐵路客運運價規則顯示，客票票價分為硬座、軟座客票票價。附加票票價分為加快票、臥鋪票、空調票票價。旅客票價以每人每千米的票價率為基礎，按照旅客旅行的距離和不同的列車設備條件，採取遞遠遞減的辦法確定。