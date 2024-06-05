空中巴士傳與中國談判出售逾百架A330neo客機

在美國波音努力搶攻中國市場的同時，法國空中巴士也積極搶進中國市場。外媒報道，在國家主席習近平5月至法國訪問之後，空中巴士正在就向中國大量出售逾百架A330neo客機進行談判，顯示進程有所加速。



《彭博社》4日引述知情人士報道，中國幾家大型航空公司正考慮購買100多架升級後的A330neo機型，目前相關條款仍在討論中，時間還未確定。

Airbus A330neo客機。（wikipedia）

報道表示，空中巴士發言人對此目前尚未給予相關回應。而中國三大航空公司中國國際航空、南方航空和東方航空亦未立即作出回覆。另，專門從事飛機採購的中國航空器材集團有限公司也未給出相關回應。

此前在習近平5月訪法期間，發改委與空中巴士關於深化航空領域合作的諒解備忘錄，同意雙方「在航空及相關新興領域進一步深化合作」等，而法國總統馬克龍近年訪問中國時均為空中巴士帶回大單。

習近平2024年5月7日上午乘坐專機抵達法國西南部塔布，馬克龍在場迎接（Pool via REUTERS）

據了解，來自中國的訂單將增加空中巴士銷售較慢的A330neo的積壓訂單，該機型是舊款A330的更新版本，配備了新發動機和機翼，並於2018年首次投入商用。目前，空巴公司A330neo未交付訂單尚有165架。

中國航空公司面臨空巴A350和波音787夢幻飛機的訂單和供應商限制不斷增加之際，這筆A330neo交易將使其更快獲得燃油效率更高的新飛機。

2022年11月8日， 第十四屆中國國際航空航天博覽會在廣東珠海開幕，觀眾在航展上觀看空中巴士展示的飛機模型。（新華社）

報道稱，雖然中國正致力於用中國商飛製造的C919客機發展本土航空業，但目前中國在雙通道飛機領域還沒有市場。

另一方面，波音此前已向中國航空公司供應了數百架波音777和787夢幻飛機。據該公司網站顯示，波音仍未完成來自中國航空公司的十幾架寬體客機訂單。