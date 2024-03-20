波音頻出事　空中巴士CEO表達不滿：對整個航空業不利

自2024年開年以來，波音公司便事故頻發，深陷輿論和信任危機。據路透社報道，當地時間3月19日，在柏林舉行的「歐洲2024」會議上，法國飛機製造商巨頭空中巴士（Airbus）的行政總裁福里（Guillaume Faury）將波音事故歸因為技術問題，並表達不滿。



當被問及波音危機時，福里直言：「我對競爭對手出現的問題感到不滿。」

「這些事故對整個航空行業不利，」他表達了對於維護航空航天業安全聲譽的擔憂，稱「我們所處的行業將質量和安全放在首位」。

在同一場活動上，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）同樣對波音近期危機作出評論。他說：「我現在更喜歡乘坐空中巴士而不是波音。我的家人也一樣，他們關心我。」

福里（Guillaume Faury）2022年1月在德國漢堡參觀空中巴士工廠（Getty）

對於波音公司來說，今年一連串的噩夢，始於「艙門脱落」事故。1月5日，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機從美國俄勒岡州波特蘭起飛後不久發生事故，一處艙門在飛行途中掉落，導致飛機迫降。雖然無人嚴重受傷，但這讓公眾想起波音史上最大的醜聞之一，再度對波音的質量和安全產生質疑。

因於2018年和2019年先後在印尼、埃塞俄比亞發生兩次空難並造成346人遇難，737 MAX型客機在美國聯邦航空管理局（FAA）的要求下於2019年3月中止運行。同年12月16日，波音宣佈，計劃從2020年1月開始暫停生產737 MAX。此後數年，波音一直致力於推動MAX復飛。

更為嚴重的是，「艙門脱落」事件，只是拉開了波音公司安全事故的「序幕」。

滑輪脱落、機翼受損、機身劇烈晃動、面板缺失……據統計，在因737 MAX 9機型「艙門脱落」事件遭遇重創以來，不到三個月便發生至少9宗安全事故。據美國霍士新聞網3月19日報道，當地時17日，阿拉斯加航空公司一架波音737客機在美國俄勒岡州降落時，擋風玻璃破裂。

同時，一名披露波音生產線問題的「吹哨人」近期的自殺疑雲，令波音繼續深陷輿論風波。而來自美國聯邦航空管理局的多份報告也揭露出，波音公司安全文化存在缺陷，在質量把控方面存在很多問題。

2024年1月7日，美國聯邦航空局（FAA）因故停飛171架波音737 MAX 9客機以作安全檢查後，波多黎各聖胡安國際機場一架聯合航空波音737 MAX 9客機因此停飛。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架客機2024年1月5日在飛行期間發生「門塞」飛脫意外。（Reuters）

「波音公司花了幾十年的時間才贏得了全球最可靠公司之一的聲譽，在不到六年的時間裏，這一切就化為泡影，」CNN評價稱，近期一連串的危機，讓「這家曾經偉大的美國公司面臨着不確定的未來」。BBC提到，這一趨勢顯然對空中巴士有利，該公司已超越波音公司成為全球最大的飛機製造商。

另據美國福布斯新聞網報道，在波音深陷信任危機時，其競爭對手空中巴士則加強了安全培訓。

福里今年2月在空中巴士年度新聞發布會上表示，整個航空業的重點是尋找和僱用具有適當技能和資格的人才，「以避免質量和安全風險」，空中巴士重視在入職過程中為新員工提供足夠的時間來學習技術技能和安全實踐。 空中巴士還在主要工廠建立了安全促進中心，以培育「安全第一」的文化。

「我們希望儘可能地管理這種風險，」福里當時指出，空中巴士高度重視管理風險、預測問題和關注質量，「確保安全是我們行業的絕對必要條件，也是我們產品的絕對必要條件」。

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