C919訪港｜中國飛機有多強？波音737空中巴士A320比併

中國C919訪問香港，更在12月16日在維港上空作飛行演示。C919是國產的首架大型飛機，被視為是波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）同類機款的對手，C919和它們有什麼分別？



截客量與飛行距離

C919，波音737-MAX及空中巴士A320neo都是窄體客機，3架客機大小差不多，專為中短途航線設計。首先比較的是載客量及飛行距離：

C919：標準載客量168人，航程約4600公里

737-MAX 8：標準載客量178人，航程約6500公里

A320neo：標準載客量194人，航程約6500公里

以載客量而言C919載客量為168至190不等，比不上737-MAX 8及A320neo，但也非相差甚遠。反而更值得一提是航程，C919和另外兩者均使用CFM LEAP引擎（分別為-1A，-1B和-1C），都是最新一代的引擎。理論上三者的的飛行距離數字應該類似，但事實並非如此。

由於飛機設計和使用的組件不同，C919的燃油的容量和效率較低，因此航程上會比不上737MAX及A320neo，這對其飛行距離造成了影響。

造價和生產量

然後是造價，C919的標價為9,900萬美元，較737-MAX 8的1.21億美元及A320neo的1.11億美元低。不過要知道飛機生產商會為吸引訂單大幅減價，即使打足5折也不足為奇，C919需要同樣的折頭才能吸引航空公司購買。

因目前C919幾乎只有中國的航空公司的訂單，難與銷售國際的波音和空中巴士飛機作比較。但由於這是國產飛機，為吸引國內航空公司購買在國家補貼下相信會較為便宜，可能較737-MAX 8和A320neo便宜一點。

中國商飛聲稱C919已接到了近1200張訂單，但生產線所限目前只交付了數架。中國商飛已表明要在五年內達到每年生產150架飛機的速度，這與波音及空中巴士每月生產約60架飛機仍相距甚遠。

未來的三分天下

隨着中國商飛提高其產量，可預見中國的航空公司會傾向選擇C919而非其他飛機。空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）曾表示，未來十年C919將使窄體市場形成「三分天下」局面，最少在中國這市場將是如此。

C919目前最大阻力是國際市場，因並未獲得美國聯邦航空局（FAA）或歐洲航空安全局（EASA）認證，C919難以拓展海外市場。然而隨着中國商飛繼續改進其飛機，幾乎可以肯定能把其載客量及航程提升至737-MAX 8及A320neo相當的水平。而當C919或未來的新型號取得國際認證，對外輸出的時候，將為波音及空中巴士這雙頭壟斷數十年局面帶來改變。