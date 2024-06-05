周大福被爆深圳工廠6月起停工停產　員工錯愕：本來打算在這養老

6月5日，內地網絡爆料周大福深圳工廠停工停產。據網傳通知截圖，因市場環境變化，基於公司發展戰略調整，業務生產轉型需要，公司股東已決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。



截圖顯示，公司生產製造業務於2024年6月1日開始停工停產，停工停產期限及後續安排視市場環境和集團計劃等情況確定，公司將另行通知。



網傳周大福深圳工廠停工停產通知。（藍鯨新聞）

有員工拿N+3賠償 也可選則搬遷至順德廠區

深圳工廠關閉非常突然，多位被遣散員工接到通知時表示突然，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。周大福為員工提供了兩種方案，其一為拿賠償金解約；另一種方案為順德方案，深圳廠區員工可選擇隨遷至順德。

一位在周大福工作超十年的員工稱：「拿賠償金的話是N+3，至於順德方案賠償金不多，不超過3萬，不管做了多少年都是一樣的，順德那邊工廠也很多人，可能也不需要我們這邊的人」，另一位周大福深圳工廠員工表示：「順德那邊也已經很飽和了，那邊根本也不夠貨做」。

周大福在內地共3個工廠分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂。(江智騫攝)

多位周大福深圳廠員工表示，本次裁員只涉及深圳工廠人員，集團與其他廠區不受影響。談及工廠關閉的原因，一位被裁員工猜測或與深圳廠成本太高有關。除此之外，更深層次的原因或許是金價高企帶來的連帶反應。

據新華社2021年報道，周大福在內地共3個工廠分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂，「順德是高品質、高附加值的生產基地，深圳以研發為主，武漢則定位於綜合性的珠寶生態產業園」。周大福珠寶集團董事總經理黃紹基說。其中順德工廠於1988年建廠，為香港珠寶業首次進入內地設廠。據周大福2023年中報，集團員工超過28700人，其中83.7%的員工位於中國內地。

金價狂飆 周大福令消費者卻步？

世界黃金協會數據顯示，2024年第一季度黃金均價創下歷史新高，達到2070美元/盎司。這一價格較去年同期高出10%，較上季度環比上漲5%。國內黃金價格的走勢與國際金價上漲保持同步。世界黃金協會數據顯示，2024年第一季度黃金均價創下歷史新高，達到2070美元/盎司。這一價格較去年同期高出10%，較上季度環比上漲5%。國內黃金價格的走勢與國際金價上漲保持同步。

黃金價格不斷攀升，有專家相信今年內現貨金價每盎司可見1,900美元。（Getty）

黃金價格的上漲再疊加本就不菲的門店加工費，周大福等金店的產品價格更是高不可攀。周大福官網顯示，今日零售金價為716元/克。黃金價格的上漲再疊加本就不菲的門店加工費，周大福等金店的產品價格更是高不可攀。周大福官網顯示，今日零售金價為716元/克。

內媒報道分析，金飾屬於非必須消費品，在當前高位下，消費者寧願推遲消費或尋找更具有性價比的購金途徑。世界黃金協會數據顯示，與2023年同期的高基數相比，2024年一季度中國市場金飾消費同比下降6%至184噸。

根據周大福所披露的截至2024年3月31日止三個月未經審核主要經營數據，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售減少19.5%，香港及澳門珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售於季內減少27.2%。