上海擴容14城都市圈　涵蓋1.1億人　經濟量體逼近法國

以上海為首，包含蘇州、杭州與寧波等長三角地區14座城市的規劃系統負責人近期多番討論「上海大都市圈」規劃，已確立整體格局。這也是內地首個跨省域都市圈的國土空間規劃，將涵蓋1.1億人口，範圍內GDP總量達18.28萬億元（人民幣，下同），量體已接近世界第7大經濟體的法國。未來更將推進區域內聯動的融合建設，從上海出發，在30分鐘至90分鐘內可達其他13城。



綜合《觀察者網》、《上觀新聞》等內媒報道，在今年長三角地區主要官員座談會期間，「上海大都市圈」國土空間規劃進展與內容，都將作為一項重要議題，讓相關工作在長三角推廣開來。從今年1月開始，長三角14座城市輪流做起東道主，每月召開一次都市圈規劃編制會議，5個月內走訪過南通、寧波、宣城、上海和蘇州。

中國地標・中國旅遊・中國經濟・上海地標・上海旅遊：圖為2023年12月29日，人們站在中國上海外灘。相中黃浦江沿岸的建築物被籠罩霧氣中。（Reuters）

這個「上海大都市圈」將以上海為圓心、以1.5小時交通距離為半徑畫圈，覆蓋蘇州、無錫、常州、南通、鹽城、泰州、杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、舟山和宣城等14城，合計GDP總量達18.28萬億元，已接近世界第7大經濟體的法國，並以全中國1.2%的土地面積貢獻14.5%的經濟體量。

報道表示，有業內人士表示，這張「上海大都市圈」藍圖已到了不得不畫的時候。當前世界城市的經濟競爭已越來越多表現在城市群、都市圈之間的競爭。但上海大都市圈在創新能力、產業鏈韌性等方面，與美國紐約都市區、日本東京都市圈、英國大倫敦地區等頂級城市群還存在差距。

以東京都為核心的日本首都圈人口超過3,800萬人，約佔日本人口的三成，也是世界第一大都會區。圖為日本東京澀谷。（Getty Images）

近期14城的討論已形成共識，確立「上海大都市圈」的「一核四翼、三層三網三底色、多心多廊多鏈結」總體空間格局。其中「一核四翼」，是指上海主城區和周邊區域，東翼海岸帶和海洋空間、西翼太湖周邊地區、南翼杭州灣地區、北翼長江口和北部地方。

而「三層三網三底色」，分別指大都市區、聯動協同區、區域協作區3個空間層次；以軌道網、航道網、公路網建構一體化綜合交通樞紐，形成以上海為核心，抵達其他城市在「30—60—90分鐘」的交通圈。

至於「多心多廊多鏈結」，則包含在上海大都市圈帶動下，聯動大中小城市協調發展格局；打造如滬寧走廊、滬杭走廊（G60）等11條空間發展複合走廊；「多鏈結」則以區域產業鏈、供應鏈、科創鏈、人才鏈為牽引，帶動周邊一體化發展。