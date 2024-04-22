北大研究：中國近一半大城市正在下沉　45%的城市每年下沉3毫米

「中國近一半大城市正在下沉」的話題引發內地網民關注。

據悉，有北京大學的科學家利用衛星觀測技術，對2015年至2022年中國超200萬人口的城市地面沉降進行調查。發現，有45%的城市以每年3毫米的速度下沉，16%的城市以每年10毫米的速度下沉，近3成城市人口將受影響。受影響的不僅僅是東部沿海城市，也包括北部西部西南部一些城市，再加上海平面上升的影響，到2120年，高達26%的中國沿海城市將會降至海平面以下。

對於這一研究結果，研究該題目的北京大學城市與環境學院陶勝利與胡燮表示，雖然得出上述結果，但中國地面沉降問題並不比其他國家和地區更嚴重。



近期國際學術期刊《Science》發表名為《A national-scale assessment of land subsidence in China’s major cities》（《全國範圍內主要城市地面沉降評估》）的研究論文，來自北京大學生態研究中心、城環學院與華南師範大學北鬥研究院等28家單位的研究者利用衛星遙感數據對全國82個大中型城市的地面沉降程度進行了評估。

研究發現，這些城市中，年平均沉降速度快於3毫米/年的面積占比為44.7%，其中快於10毫米/年的面積占比為15.8%。針對這一研究結果，研究員陶勝利與胡燮向內媒《知識分子》解釋，「就中位數而言，全國82個大中型城市地面沉降速率的中位數為每年約2毫米，與其他國家相比並不算高。」

北京大學研究表示，中國近一半大城市正在下沉。（《知識分子》）

他們指出，《Science》期刊2022年報道，伊朗超過90%的區域在沉降，整體沉降速率高達每年約6厘米；一份最新的《Nature》研究表明，在2007-2020年間，美國沿海地區的32個城市每年的沉降速率中位數值集中在2~6毫米/年，多數超過3毫米/年。

而全國82個大中型城市的沉降速率極端值，也僅2.2釐米；與墨西哥城區每年40-50釐米、伊朗首度德黑蘭每年約36釐米的沉降速率相比，依然處於較低水平。而「近一半中國城市在下沉」這一報道用詞「是錯誤的」，尤其「城市在下沉的說法並不科學」。

他們表示，「幾乎每座城市都有下沉和上升的區域，重要的是面積比例與沉降速率。一座城市部份地區在下沉並不意味著這整座城市都在下沉，也不意味著這座城市所有的居民都暴露在地面沉降的風險之中。我們的研究是嚴格按照每個單位面積上的人口和地面沉降來統計的。」

陶勝利與胡燮表示，經濟發展、自然地質環境、地下水開採等因素都會影響城市地面沉降，而近年來另一個主要誘因是氣候變化。氣候變化導致海平面上升，如果沿海城市同時還在經歷地面沉降，這種風險便增加了。

「假設目前的城市沉降速率保持不變，並假設發生了最大可能程度的海平面上升，一百年後，我國沿海大中型城市最多有26%的地面的相對海拔會低於同期海平面。相對海拔低於海平面並不一定意味著就會被海水淹沒。」尤其中國建立了龐大的沿海堤壩系統，這種規模在全球都十分罕見。