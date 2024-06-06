醫藥反腐持續　7天內14幹部、院長書記被查　曾一天5人被通報落馬

內地醫藥領域持續高壓反腐，中新網報道，據不完全統計，截至6月4日晚的7天內（5月29日至6月4日），至少有14名醫藥衛生系統幹部、醫院院長書記被查。



僅6月3日一天，就至少有5名醫療系統幹部被通報落馬。其中，吳忠市人民醫院原院長羅向紅涉嫌嚴重違法，接受吳忠市監委監察調查。公開資料顯示，羅向紅出生於1964年，擅長冠心病、急性心肌梗死、高血壓病等心血管系統疑難雜症的診治，一個多月前剛被免去市人民醫院院長職務。

羅向紅涉嫌嚴重違法，接受吳忠市監委監察調查。（吳忠市人民醫院公眾號）

同日，六盤水市第二人民醫院原黨委副書記、院長林海涉嫌嚴重違紀違法，接受六盤水市紀委監委紀律審查和監察調查；上海市黃浦區原衛生監督所黨支部副書記、所長、三級調研員林兵，上海市黃浦區原衛生監督所審核許可服務科三級主任科員徐育才因涉嫌嚴重違紀違法被查；廣東省珠海市香洲區衛生健康局黨委專職副書記呂桂良涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受珠海市香洲區紀委監委紀律審查和監察調查。

值得一提的是，今年以來，珠海市衛生健康局黨委書記、局長徐超龍，原珠海市食品藥品監督管理局黨組書記、局長唐本雄均因涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。另外，近期被查人士中，有多人為主動投案，包括廣東珠海香洲區衛健局黨委專職副書記呂桂良、江西宜春銅鼓縣人民醫院黨委書記何軍華、江西吉安遂川縣中醫院原院長劉學農等。

衛健系統廳官王天宇受查。（中國藥科大學）

在6月落馬的，還有一名衛健系統廳官。6月1日，遼寧省檢驗檢測認證中心原黨組書記、主任王天宇被指涉嫌嚴重違紀違法，正接受遼寧省紀委監委紀律審查和監察調查。公開資料顯示，王天宇現年58歲，曾任遼寧省人民醫院院長、省食品藥品監督管理局副局長、省衛健委副主任。他2018年11月任省檢驗檢測認證中心黨組書記、主任；2023年4月調任遼寧中醫藥大學黨委常委、副校長。

而在5月31日，廣西壯族自治區紀委監委通報，自治區衛生健康委員會原黨組成員、自治區藥用植物園原黨委書記繆劍華收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，違規接受宴請；既想當官又想發財，違規經商辦企業，違規兼職取酬；大肆干預插手工程項目，大搞權錢交易，利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人巨額財務等，廣西壯族自治區紀委監委決定給予繆劍華開除黨籍處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

繆劍華被開除黨籍。（廣西衛健委）

內地近年來醫藥反腐不斷，就在5月27日，國家衛健委等14部門印發《2024年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知》，要求聚焦「名院」、「名醫」等醫療機構的「關鍵少數」和關鍵崗位人員管理，重點懲治本人或指使親友，利用經商辦企業「靠醫吃醫」、收受供應商回扣等問題；以「站台式講課」、「餐桌式會議」等為切入點，堅持「風腐一體」治理，深入整治接受醫藥企業變相利益輸送的行為。

官方解讀文件明確指出，2024年糾風工作需要高位部署、系統謀劃，指導各地各部門將糾風工作不斷推向縱深；還提到，聚焦「關鍵少數」和關鍵崗位人員，深化「風腐一體」治理，緊盯具體問題持續加壓發力，並以「聚焦重點，問題導向」、「全面覆蓋，壓實責任」、「糾建並舉，長效治理」為工作原則。