愛子癌逝後3歲孫患白血病　爺爺為籌醫藥費天天吃饅頭痛哭求助

河南鄭州一名爺爺，因為兒子過世，要獨自撫養患白血病的3歲孫子。



為了籌錢給他看病，老翁選擇天天吃饅頭，只為了一點一滴攢出醫藥費。

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李姓爺爺透露，兒子才28歲，卻在一年前因癌症離世，在生前他曾緊拉自己的手，含淚囑託幫忙撫養3歲的男童長大成人。

本來要擔起撫養責任就是個重擔，更棘手的是，在兒子抗癌過程中花光積蓄的爺爺，隨後發現陪伴自己幾十個年頭的老伴，又被查出是肝硬化晚期。

屋漏偏逢連夜雨，倒楣的事一件接著一件來，有天在幫孫子洗澡時，聽到他告知「我全身無力」，觀察一下發現孩子手腳蒼白，緊急送醫後，被診斷出患有白血病，直接被醫生下了病危通知書。

醫藥費高昂，半個月的療程就要打7針，每針費用高達9700元人民幣。

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這樣的一筆錢，對爺爺來說簡直是天文數字，偏偏醫生還告知，這樣的療程至少要進行兩個月，為了救小孫子的命，他只能向左鄰右舍以及外界求援。

接受採訪時他哽咽表示：「我每天早晨就吃一顆饅頭，中午吃一包泡麵，不吃晚餐，為的就是給孫子買2個雞腿，只要我多省一毛錢， 他就能吃到更多好吃的補充營養，每當隔壁病床的患者在吃好料，我都會拉上簾子，怕他看到後，發現爺爺買不起。」

消息曝光後，許多熱心網友，紛紛表示願意捐助善款，幫助他們一家度過難關。

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