涉恒大假帳案　PwC遭近20間內地上市公司集體解約

全球四大會計事務所之一的羅兵咸永道會計師事務所（PwC）涉及恒大集團財務造假案，中國監管部門正在調查中。與此同時，傳出PwC疑似遭官方下令封殺，4月底以來，內地多家中央企業、國有企業等近20間公司，相繼與其解約，改聘其他審計機構。



綜合《界面新聞》、《中國經濟網》等內媒報道，羅兵咸永道3日再丟大單。央企中國信達資產管理有限公司公告稱，擬聘請安永華明會計師事務所及安永會計師事務所（Ernst & Young）作為2024年度審計機構。現任會計師事務所羅兵咸永道，其聘用期限將於2023年度股東大會結束之日止。

根據不完全統計，4月底以來，包括招商銀行、招商港口、中國中鐵、邁瑞醫療、滬矽產業、東鵬特飲、青島啤酒、寧波遠洋、中國太平、中國中鐵、中國人壽、中國人保等19家上市公司與羅兵咸永道取消了審計業務合作，並改聘其他審計機構。這些公司幾乎都是大型央企與國企。

自從恒大2009年上市以來，羅兵咸永道便擔任恒大地產的審計機構，至2023年1月解除合作，合作時間長達14年。

內媒統計，羅兵咸永道今年以來已遭到近20家內地上市公司解約。（路透社）

報道指出，證監會今年3月針對恒大地產涉嫌債券訊息披露違法違規案調查完畢，經查2019年、2020年年報共虛增收入5641億元（人民幣，下同）。而羅兵咸永道對恒大地產2019、2020年年報均出具了標準無保留意見的審計報告。

證監會5月31日公布對恒大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並重罰41.75億元。證監會同時表示，正在推進對相關仲介機構的調查，羅兵咸永道首當其衝。

《經濟通通訊社》報道提及，月前網上流傳一封落款「一部分羅兵咸永道合夥人」的公開信，指控該行亞太區及中國主席趙柏基為追求高收入「分錢」，堅持為中國恒大進行審計服務,並打壓反對為恒大出審計報告的其他合夥人。信中止控在趙柏基管理下，羅兵咸永道對恒大十多年來嚴重財務造假的行為視而不見，甚至可能涉及協助許家印逃稅及轉移資金至境外。不過，信中未有就有關指控提供證據。

證監會5月31日宣布，對恒大地產集團涉及債券欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，分別對恒大地產及創辦人許家印重罰人民幣41億7500萬元和4700萬元。（資料照片）

羅兵咸永道則發表嚴正聲明，稱有關信函內容與事實明顯相悖，對該行及部分合夥人進行惡意攻擊，已經採取應對措施，並就該信的發布和傳播向有關執法部門報案。目前，趙柏基的照片和語錄仍然被貼在羅兵咸永道中國的官網首頁上，其職銜仍然是主席。

公開數據顯示，2023年，羅兵咸永道審計的中國大陸A股上市公司合計107家，審計費用合計8.69億元。報道引述市場人士稱，羅兵咸永道在內地連丟大單，或許只是開始，未來也恐釀審計業界大洗牌。