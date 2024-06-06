駁斥英國炒作「網絡攻擊」　駐英使館：中國才是主要受害者

在多宗雙邊間諜案陸續公開後，中英關係近月以來持續緊張，同時英國持續針對「中國網絡攻擊」問題發表意見。對此，中國駐英使館公開譴責，指英國政府在沒有任何證據情況下，動輒把遭受到的網絡攻擊事件歸咎於中國政府或中國政府支援的實體，敦促英方政客和媒體停止無端攻擊，否則將破壞中英在網絡安全領域的合作和中英關係。



今年三月間，英美聯手指控七名「中國黑客」長期「惡意」實施網絡攻擊，英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）表示，英國及其國際合作伙伴將揭露中國「持續性敵對活動的模式」，並宣佈制裁兩名中國公民和一家公司。中國駐英國大使館彼時表示，這些說法「毫無根據」，屬於「惡意中傷」。

晚近，隨著英國警方5月13日以國安法起訴包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理在內的三名男子，後被告之一、曾服役英國皇家海軍陸戰隊的37歲特里克特（Matthew Trickett）離奇伏屍公園，以及國安部本月3日對外揭露一宗英國MI6間諜案，指英國祕密秘密情報局過去利誘策反中央機關夫妻檔，中英關係陷入新一輪緊張狀態。

國家安全部3日透過官方公眾號發布消息，點名破獲英國祕密情報局（MI6，軍情六處）策反中央機關王、周姓夫婦重大間諜案件。（視覺中國）

內媒《環球時報》報道，針對一段時間以來，英國政府炒作所謂「中國網絡攻擊」問題，中國駐英國使館發言人答記者問時表示，網絡安全是各國面臨的共同挑戰，也是共同責任，強調中國政府主張和平利用網絡空間，卻也是網絡攻擊主要受害者之一，官方一貫依法堅決制止和嚴厲打擊各種形式的網絡惡意活動，更不會對網絡攻擊進行鼓勵、支援或縱容。

中國駐英國使館表示，網絡攻擊溯源難且高度複雜敏感，在調查和定性網絡攻擊時應有充分確鑿證據。中方堅決反對把網絡安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下無端指責他國，反對任意將有關網絡攻擊與一國政府相關聯。

「一段時間以來，英方大肆炒作所謂『中國網絡攻擊』問題，在沒有任何證據情況下，動輒把英國遭到的網絡攻擊事件歸咎於中國政府或中國政府支援的實體。」中國駐英國使館堅決反對英國政府這種不負責任的做法，已予以公開譴責。

英國多家媒體5月7日報道，英國國防部的系統遭到黑客入侵。首相辛偉誠（Rishi Sunak）同日證實事件，稱有跡象顯示軍方的支薪系統遭到「惡意行為者」破壞。英國廣播公司（BBC）及《衛報》（The Guardian）等報道，黑客來自中國。（Reuters）

駐英國使館提及，中國政府提出《全球數據安全倡議》，反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要資料，反對利用其從事危害他國國家安全和社會公共利益的行為，歡迎包括英方在內的各國加入《全球數據安全倡議》，共同建立公正合理的網絡空間國際規則，健全民主透明的網絡空間治理體系。

最後，駐英國使館喊話，敦促英方政客和媒體停止無端攻擊中國，停止利用網絡安全問題進行反華政治操弄，否則只會進一步破壞中英在網絡安全領域的合作和中英關係。