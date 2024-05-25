倫敦經貿辦案｜Matthew Trickett伏屍公園 警方：死因沒可疑
撰文：蕭通
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英國皇家海軍陸戰隊的37歲特里克特（Matthew Trickett）被指涉違反英國國安法，遭英國警方5月13日起訴後，他在19日被發現倒斃於當地一個公園內。警方24日表示，特里克特的死因沒可疑。
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天空新聞（Sky News）及《Slough & South Bucks Observer》報道，內政部在22日完成為特里克特驗屍，泰晤士河谷警方（Thames Valley Police）表示，根據驗屍報告及探員的進一步調查，證實不會將特里克特之死列為有可疑。
當局稱為死因研究作準備，並指專責人員正為特里克特的家人提供協助，呼籲外界尊重他們的私隱。
特里克特曾為英國皇家海軍陸戰隊成員，他在19日被發現於伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park）死亡，終年37歲。警方21日公布證實其身份，當時稱其死因未明。
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特里克特被控在2023年12月至今年5月期間，涉嫌協助外國情報部門收集情報、監視、以及在5月1日強行進入當地一個處所等。他在13日出庭應訊，之後獲准保釋，並需要定期向警署報到，原定在24日再度出庭。
《泰晤士報》指，法庭文件顯示，他在扣留期間曾企圖自行了斷，並向執法人員稱，如果自己獲釋就會自殺，法院當時仍批准他保釋。
曾服役海軍陸戰隊 退役後開保安公司
英國《每日郵報》報道，特里克特於19歲時加入英國皇家海軍陸戰隊，服役7年後晉升為分隊指揮官。他曾派駐阿富汗及紅海，與塔利班及索馬里海盜作戰。他退役設立了自己的保安公司，為工程師、外國政要、企業機構及富裕家庭擔任保鑣，他懂得說西班牙語，出事前居於伯克郡的美登赫。
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