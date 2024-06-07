王毅：中國反對美國將古巴列入「支持恐怖主義國家」名單

中國外交部長王毅6月6日與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在北京會談時強調，中國堅決反對美國對古巴無理封鎖，反對美國將古巴列入支持恐怖主義的國家名單。



王毅說，中古建交60多年來，面對國際風雲變幻，雙方真誠互信，風雨同舟，兩黨兩國傳統友好歷久彌新、不斷深化，成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。

中國外交部長王毅2024年6月6日與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在北京會談時強調，中國堅決反對美國對古巴無理封鎖，反對美國將古巴列入支持恐怖主義的國家名單。（中國外交部網站）

他指出，兩國元首一年來兩次會晤，推動中古關係邁上前所未有的新高度。雙方達成攜手共建中古命運共同體重要共識，彰顯了雙方的世界抱負和人類情懷。中古關係之所以深厚，關鍵在於雙方始終堅定相互支持。

王毅強調，中方高度評價古巴堅持真理、不畏強權，為世界進步事業樹立起自強不息的旗幟，祝賀古巴去年成功舉辦「77國集團和中國」哈瓦那峰會，發出南南合作的共同呼聲，讚賞古巴總是第一時間在國際多邊場合挺身而出，支持中方正當立場。

中國外交部長王毅2024年6月6日與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在北京會談時強調，中國堅決反對美國對古巴無理封鎖，反對美國將古巴列入支持恐怖主義的國家名單。（中國外交部網站）

他表明，中方同樣堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉，將繼續在國際舞台上仗義執言，堅決反對美國對古無理封鎖，反對美將古列入「支恐國家名單」。

王毅說，中方願同古方共同落實兩國元首共識，將高水平政治互信轉化為更多務實合作舉措，拓寬合作領域，密切多邊協作，應對好古巴當前面臨的各種挑戰，為促進世界社會主義事業、維護世界和平作出貢獻。

中國外交部長王毅2024年6月6日與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在北京會談。（中國外交部網站）

中方新聞稿顯示，羅德里格斯表示，古巴衷心感謝中方為古巴反抗美國無理封鎖干涉、克服經濟運行暫時困難給予的有力支持，將毫不動搖堅持古中友好，繼續堅定恪守一個中國原則。

他還說，古巴高度讚賞中國展現大國擔當，為促進世界和平安全、維護公平正義發揮引領作用，將同中方加強戰略協作，攜手推進全球南方議程，共同維護發展中國家主權獨立，共同捍衛社會主義事業。