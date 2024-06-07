內媒：部分公募基金人士稱「行業內300萬以上年薪或被追溯退還」

6月7日消息，據《每日經濟新聞》，近日有市場傳言稱，公募基金2019年以後年薪300萬（人民幣，下同）以上被要求全退，「馬上要出檔案，估計一批人要賣房子退錢了」。



對此，記者向多家公募基金人士求證。有部分公募人士告訴記者，對年薪300萬以上進行追溯、要求全退的消息是真的，「據說已經離職的人也要退，但可能不是強制性的，只是通知要退款，追溯時間和範圍也不太清楚」，也有其他頭部公募人士表示，目前並未聽說該消息。

內地金融業目前相繼出現降薪、減薪潮。（視覺中國）

不過，另據《新浪基金》報道，亦有頭部公募基金人士稱，目前監管層沒有出台相關的規定，該消息不實。

此前，據《彭博社》今年4月報道，據知情人士透露，中國數家公墓基金擬將員工薪資上限限制在約300萬元人民幣，以響應中國政府關於「共同富裕」的號召。

不願具名的知情人士稱，其中一些公司已向監管機構提交方案以供批准。目前為初步計畫，可能仍有變化。

據了解，此前已有其他內地金融機構決定限制薪酬，並將獎金激勵措施推遲。此外，近期傳出傳出銀行等金融機構向員工減薪。內媒報道，內地銀行管理層平均減薪13%，其中平安銀行的高級管理層減薪幅度更高達40%。