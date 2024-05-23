內地銀行業現「雪崩式」減薪潮　12年從業者月薪由過萬變不足1千

內地銀行業出現減薪潮，有從業人員表示此前月薪過萬元（人民幣，下同），惟本月到手月薪僅不足1000元。



內地銀行業出現減薪潮，有從業人員月薪下降超九成。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，西部某地方性銀行的客戶經理趙佳（化名）本月中旬收到當月薪酬，「底薪加上績效，再扣除每年固定的五險一金，到手的不足1000元。上個月，這個數字是2000多。」而此前，她的月薪可以過萬。

趙佳主要負責存款和零售業務，已有12年的工作經驗，而她的薪酬縮水最明顯的部分是每月的績效獎勵。今年，拉存款所能獲得的提成較此前大幅下降，她的月薪因此下降超九成。

與此同時，延期支付的薪酬同樣有所削減。趙佳說，按照合同規定，她每年能領到往年被扣除的一定比例的績效。今年，延期發放的績效額度較合同規定有所下降。銀行後續會發放被減扣的部分，但趙佳表示自己並不知道具體時間。

內地銀行業從業人員透露，銀行定制了一個難以完成的目標任務，完不成就扣錢。（示意圖片/資料圖片）

趙佳還說，「銀行定制了一個難以完成的目標任務，完不成就扣錢。」銀行並沒有明確告知員工薪酬預算下降，而是通過提升考核標準，變相減扣員工的薪水。

此外，內地銀行業降薪的趨勢，還體現在各銀行高管的發言中。鄭州銀行董事長趙飛也在該行業績說明會上稱，鄭州銀行已提出「傾斜一線，優化資源配置」和「降本增效」工作要求，高層薪酬自2024年起分兩年每年壓降10%，同時優化薪酬分配級差，將調整出來的薪酬資源配置到基層員工。

多間上市銀行「反向討薪」也引發市場關注。此前有報道指，截至今年3月末，至少7間上市銀行披露了去年績效薪酬追索扣回的具體情況，追索回扣金額合共5280.97萬元。

鄭州銀行高層薪酬自2024年起分兩年每年壓降10%。（網上圖片）

據內地金融數據供應商Wind數據，2023年，42間A股上市銀行的平均利息凈收入為1011.77億元，按年下降1.52%；國家金融監督管理總局披露的數據顯示，截至2023年四季度末，內地商業銀行凈息差為1.69%，較2023年一季度末下降0.05個百分點。

另有國有大行南方一網點的負責人觀察，近年來，大部分年輕人因為銀行的工作壓力大而離職，「付出和收獲不一定成正比，部分校招入職的員工在網點幹2-3個月就會選擇離開。」留下的大多是中年人，養家糊口的壓力會讓這部分員工傾向於選擇一份穩定的工作。

Wind數據還顯示，2023年，42間A股上市銀行營業收入的平均增速為0.94%，較2022年的3.17%下降2.23個百分點；歸母凈利潤平均增速為5.13%，較2022年的10.94%下降5.81個百分點。