殲-20隱形戰機具超音速巡航能力　分析：拜國產自製發動機之賜

解放軍方證實，空軍殲-20隱形戰機能輕鬆超音速巡航。軍事專家分析認為，這可以帶來顯著的戰術優勢，並展現中國自製發動機的動力。



內媒《環球時報》和《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）軍事新聞網報道，解放軍東部戰區26日晚間在社群媒體貼文，指殲-20戰機身為「越海殺器」，特點包括高隱形性 能輕鬆突破敵方防空系統；高機動性，可輕易實現超音速巡航；高感知性，可快速識別目標，精確打擊。東部戰區強調，殲-20是空中利劍，是決勝的先鋒、破敵的首選。

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在東部戰區公開時長55秒的影像中，凸顯了「聯合利劍—2024A」環台軍演。如今這段包括駕駛艙內部，並呈現殲-20各種角度的影片在社群媒體上瘋傳。其中一個片段捕捉到兩架殲-20同時起飛的畫面。另一個片段則顯示，一名飛行員在駕駛艙內準備採取行動。而在片中0:21處，則可以看到4架戰機編隊飛行。

《環球時報》29日刊出軍事專家說法，指東部戰區提到殲-20戰機具備的幾種特徵，是第五代戰鬥機的典型標誌，一些專業人士也把這些特徵作為衡量第五代戰鬥機的標準。

其中，有關外媒最為關心殲-20的超音速巡航能力，軍事專家介紹，超音速巡航是指戰鬥機在不開啟發動機加力的情況下能持續保持較長時間的超音速飛行。超音速巡航可以讓戰鬥機快速到達作戰區域，搶佔優勢發射陣位並壓縮敵方反應時間。在超音速飛行中發射導彈，可以給導彈更高的初速度，從而增加導彈的射程。

「第五代戰鬥機利用隱身突防發起攻擊後，還可以借助超音速巡航快速脫離戰場，讓自身的生存力大大提升。因此具備超音速巡航能力可以在戰場上帶來諸多戰術優勢。」專家表示，從本次東部戰區發布的消息看，殲-20配備的國產發動機動力澎湃，加上自身獨特的鴨式氣動布局（氣動升力翼面設計），使得殲-20具備非常高的機動性，完全可以達到超音速巡航，並具有亞音速超機動力。

《歐亞時報》27日報道則稱，殲-20戰機已經成為解放軍空軍的中流砥柱，據信擁有比其他解放軍空軍戰機更先進的電子設備，所裝備的感測器可以輔助飛行員作出最佳的戰鬥與戰術決策。報到研判，殲-20在未來空戰中可能會扮演類似「狙擊手」的角色，利用近乎無法被發現的能力，躲開敵方戰鬥機的攔截，直接打擊諸如敵方預警機與空中加油機等高價值目標。