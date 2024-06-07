兩部門：優化完善城市協調機制　更精準支持房地產項目合理融資

據金融監管總局和住房城鄉建設部消息，近日，兩部門聯合印發《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用 滿足房地產項目合理融資需求的通知》（下稱《通知》），為今年1月兩部門印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》後，再次針對城市協調機制聯合發文。其為優化完善城市協調機制提出了多項可操作、可落地的工作舉措，致力於加強項目推送效率和質量，更加精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。



《通知》提到五大點，一是完善城市協調機制，明確各省（自治區、直轄市）人民政府要指導地級及以上城市完善協調機制，由城市政府主要負責同志任組長，分管住房城鄉建設、金融工作的負責同志任副組長，相關部門及金融機構為成員單位。

二是充分發揮地方政府的積極作用，要求城市協調機制負責把好「白名單」項目準入關口，「白名單」是合規項目名單，項目要符合五個條件和五項標準。城市協調機制要負責做好轄區內房地產在建項目信息匯總、「白名單」項目審核推送、問題項目整改、項目管理監督，以及為項目融資服務提供基本保障等工作。

三是「白名單」項目實施推送反饋管理。《通知》提出，城市協調機制要組織成員單位對項目進行審查，審查後符合五個條件和五項標準的項目形成「白名單」，向主辦銀行推送。主辦銀行對「白名單」項目進行信貸評審，對符合貸款條件的項目積極予以支持。對暫不符合貸款條件的項目，列明具體問題，及時反饋城市協調機制。城市協調機制要及時提出有針對性的解決方案，相關問題解決後可再次審查並推送。

當局指要更精準支持房地產項目合理融資。（資料圖片）

四是積極滿足「白名單」項目合理融資需求，對符合要求的項目「應貸盡貸」。《通知》要求金融機構按照市場化、法治化原則，評估「白名單」項目融資需求，獨立評審、自主決策。明確一個項目確定一家主辦銀行負責項目後續融資，主辦銀行要建立綠色通道，可單列授信額度。金融機構要根據《通知》制定盡職免責具體實施細則。

五是明確相關保障措施。《通知》明確，城市協調機制要推動「白名單」項目單獨建賬核算、封閉運作管理，嚴禁項目資金挪作他用。城市協調機制要優化預售資金管理，合理確定預售資金監管額度。對於預售資金監管賬戶開立銀行與主辦銀行不一致的，城市協調機制要協助做好變更。城市協調機制要加強在建工程抵押精細化管理，根據項目銷售進度逐套解押，保障銀行債權安全。

據悉，兩部門已聯合成立工作專班，各省、城市也將成立相應工作專班，下一步將持續推動城市協調機制落地見效，全力支持房地產在建項目融資和建設交付，有力保障購房人合法權益，推進房地產高質量發展。