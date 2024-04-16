內媒：官方考慮建立全國性房地產平台公司　負責收購各地爛尾樓

近日，美國財長耶倫（Janet Yellen）訪問中國，4月6日，在與國務院副總理何立峰會談結束後，有外媒披露耶倫指，中國將採取「重大舉措」解決房地產問題。而據內媒報道，中國官方正考慮建立一個全國性的房地產平台公司，負責收購各地爛尾樓，再將其轉變為保障性住房。然而，方案也面臨財源等一系統挑戰。



據財新傳媒旗下「金融我聞」周一（15日）報道，除今年1月初推出的俗稱「房地產白名單」的城市房地產融資協調機制，當局也可能考慮借鑑日本經驗，建立一個負責收購各地爛尾樓的全國性房地產平台公司，這些房子被購後將被打造為保障性住房，再對外出售或出租。

報道引述金融機構人士指出，目前中國房價仍處於下行通道，何時能見底還是未知之數；如果「國家隊」此時可以下場收購，一定程度上有利於穩定房價。而地方政府自行引入政府平台公司或地方國資參與收購，會面臨由哪個主管部門定出規則或做出判斷、要接收哪些房企的建案等一系列問題，相比之下，成立全國性平台公司來運作，至少有統一的機構直接確定各項事宜。

圖為浙江省瑞安市知名爛尾項目「萬川瑞園」，曾有業主掛橫額示威。（網絡圖片）

然而，也有業界人士表示，上述方案將遭遇一連串挑戰，例如錢的來源、如何制定收購標準、後續如何運營收購來的房源，實務中如何把控好各環節中潛藏的道德風險等。

另一方面，在「保交樓」的壓力下，深圳市政府早在2022年初就成立深圳市安居建業投資運營有限公司，作為市屬平台承接問題建案交付任務。惟知情人士透露其註冊資金不多，更多是透過「代建代管」的方式參與問題建案的開發建設，不太可能採取收併購模式。而國資平台的進場，主要是提供信用背書並撮合融資。截至今年1月，深圳安居建業在當地已盤活15個建案，其中5個已完成交付。