端午︱深圳昨日88.75萬人次出入境創通關新高　羅湖達24.4萬人次

據「深圳邊檢」公布，端午假期首日（6月8日），深圳邊檢總站共查驗出入境人員88.75萬人次、交通工具2.86萬輛（艘/架/列）次。出入境人員查驗量創全面恢復通關以來新高，較前次紀錄（3月29日香港復活節假期首日）增加0.41萬。其中，羅湖口岸當日出入境人員24.4萬人次，為該口岸全面復關以來最高紀錄。



端午假期首日（6月8日），深圳邊檢總站共查驗出入境人員88.75萬人次、交通工具2.86萬輛（艘/架/列）次。出入境人員查驗量創全面恢復通關以來新高。（「深圳邊檢」）

據「深圳口岸」官方微信公眾號，內地今年端午節與雙休日相連，內地端午假期與香港公眾假期重合，據「深圳口岸」預測，端午假期的9日、10日仍會有持續的出入境雙向客流高峰。出境客流主要集中在上午8時至中午12時和下午4時至晚上11時，入境客流主要集中在上午8時至中午3時和4時至晚上8時。

「深圳口岸」指，8日上午，羅湖口岸出境大廳湧現大批出境遊的內地居民，以家庭出遊及學生組團出行為主，入境方向受香港端午公眾假期影響，許多香港居民利用假期來深圳過節、探親、遊玩。由於端午節深圳及周邊各類豐富多彩的活動安排，不少外國旅客也來感受中華傳統文化氛圍，從羅湖口岸入境的新加坡、韓國等外籍旅客以及144小時免簽旅遊團也比平日有所增加。