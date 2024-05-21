港珠澳大橋今年出入境旅客超1000萬人次　創歷史最快紀錄

港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年截至5月21日9時40分，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，同比增長超過127.7%，較2023年提前4個月實現客流破千萬人次目標，刷新口岸開通以來最快紀錄。



邊檢站分析，隨着「港車北上」、「澳車北上」政策的深度推進，愈來愈多港澳居民選擇經港珠澳大橋「北上」旅遊觀光、休閒消費。今年以來，經口岸出入境的港澳旅客達602.5萬人次，同比增長126.3%，佔口岸客流總量的60.4%；港澳單牌車數量超過109.5萬輛次，月均增長超過10%。

港珠澳大橋珠海公路口岸，旅客使用快捷通道通關。（新華社）

珠海口岸周末及節假日期間，日均客流、車流分別達到6.1萬人次、1.61萬輛次，是平日的1.5倍和1.3倍；口岸客流、車流已4次刷新紀錄，單日最高客流超14.4萬人次，單日最高車流超1.95萬輛次，兩項數據均創口岸歷史新高。

港珠澳大橋邊檢站負責人介紹，22周歲以下香港青少年旅客數量增長尤為明顯，佔香港籍旅客總數的比例從2023年同期的9%上升至2024年的14%，總人數超過55萬人次，增長達到500%。

港珠澳大橋。（視覺中國）

港珠澳大橋亦成為內地市民赴港澳遊的首選通道之一。邊檢站數據顯示，今年以來，持港澳旅遊簽注往來的內地旅客超過190萬人次，同比增長130%。

今年以來，隨着國家移民管理局便利外籍人員來華5項措施實施，以及對外免簽國家範圍擴大，港珠澳大橋珠海公路口岸作為內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸，已有超過15.8萬人次的外籍旅客經港珠澳大橋到內地商務交流、旅遊觀光等，同比增長412.6%。其中，外國旅遊團超過600個，同比增長300%。