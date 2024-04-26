五一內地口岸日均出入境人員料達176萬人次　同比增加40.5%

「五一」假期將至，國家移民管理局周五（26日）公布最新預測，顯示今年「五一」假期全國口岸日均出入境人員將達176萬人次，同比增長40.5%。



據介紹，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、杭州蕭山等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均出入境人員分別為8.8萬、4.1萬、4萬、1.7萬、1.3萬人次。

而隨著港澳居民與內地居民「北上南下」雙向奔赴熱潮持續，加上「五一」期間港澳地區將舉辦多場大型演藝活動和煙火表演，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19.4萬、19.1萬、13萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將達到32萬、11萬、11萬人次。

就假期口岸邊防檢查工作，國家移民管理局要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布本口岸出入境客流情況，為廣大群眾出行提供參考；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等作出穩妥具體的安排，共同確保口岸通關安全高效順暢。