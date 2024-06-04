二十四節氣｜芒種6月5日到！4生肖留意健康　這10天避免行房

6月5日12點10分「芒種」節氣報到，台灣名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙表示，在這半個月期間，除了留意開運與養生宜忌，小孩勿理髮、 還有成人忍住一下，避開性生活，而鼠、牛、馬、羊4生肖則要注意健康，勿探病弔喪，以免替人受災厄。



楊登嵙表示，一般人看到「芒」種，會直接聯想到芒果，其實芒種意指大麥、小麥等芒作物種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，「芒種」也稱為「忙種」、「忙着種」，是農民朋友播種、下地最為繁忙的時間，反倒跟芒果種植無關，只是這段時間正逢芒果盛產期。

楊登嵙提醒，2024年「芒種」這半個月，屬鼠、牛、馬、羊的人要注意健康，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症，建議儘量多休息，做適量運動以放鬆身心，要有充足的睡眠，不熬夜，也不要去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿弔喪吃喪家物。

【延伸閱讀】十二生肖財運｜天生「暴富命」4生肖 但想發財先要學識咁樣守財（點圖放大瀏覽）：

+ 13

楊登嵙分享，芒種期間開運養生與宜忌如下：

芒果勿過食

依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，較不會有「毒」的問題，也不可以一次吃太多。

吃冰要節制

這段時間天氣轉熱，冰品大受歡迎，但冰品吃太多容易造成女性子宮虛寒，變成「大腹婆」，也要節制。

半個月內勿剃頭

「芒種」這半個月時間，不可給頭頂囟門尚未癒合的小孩剃頭，該處為百會穴所在，以免受外邪侵襲，另外，芒種期間白天熱晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼者，也要小心風邪入侵。

避開性生活

因為外邪比較嚴重，農曆五月的濕熱節氣又稱毒月，所以有「九毒日」的說法，農曆五月初五（10/6）、初六（11/6）、初七（12/6）、十五（20/6）、十六（21/6）、十七（22/6）以及二十五（30/6）、二十六（1/7）、二十七（2/7）這9天稱為 「天地交泰九毒日」及農曆五月十四（19/6）日為「天地交泰日」，加起來一共10天，建議這10天最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損。

中午宜小憩

天氣炎熱，晝長夜短，晚間睡眠不足，經過一上午勞動和工作，體力和精力消耗較大，中午小憩是必要的，午睡對保障身體健康、有助於解除疲勞，減少某些疾病的發生起著關鍵作用。

要常洗澡

注意皮膚的保潔，五月天熱易出汗，衣服要勤洗勤換；俗話說「汗出不見濕」，若汗出見濕，則易生痤瘡，要經常洗澡，但出汗時不可沖冷水澡。

延伸閱讀：立夏後7生肖運勢最強！風水師：屬馬財運超旺 屬龍將逢凶化吉

+ 15

延伸閱讀：

22歲嫩妹躺急診室遭侵犯！她「向護士求救」後輕生亡

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】