新一輪「龍舟水」來襲　廣東啟動防汛應急響應　深圳下周將有雷暴

新一輪「龍舟水」即將來襲，據廣東省氣象部門監測，5月26日開始，廣東省將有一次自北向南的強降雨過程，部份縣市將有大暴雨局部地區特大暴雨。廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於5月26日14時啟動防汛Ⅳ級應急響應。深圳天氣方面，下週每日將有降雨，雷暴也會伴隨突襲。



據廣東省應急管理廳介紹，氣象部門監測預報，5月26日開始全省將有一次自北向南的強降雨過程，大部地區有暴雨，部份市縣有大暴雨局地特大暴雨，發生中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇的風險較高。

據「廣東天氣」發布消息，預計26日，韶關、清遠、肇慶陣雨轉大雨至暴雨局部大暴雨，其餘市縣有（雷）陣雨局部大雨。27日-28日，粵北、珠三角、粵東和茂名先後有暴雨局部暴雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨廣東已進入「龍舟水」季節，前期連續強降水造成河川水庫水位高、土壤含水量大，引發山洪、土石流、山體滑坡、崩塌等次生災害的可能性較大，需做好風險排查和防禦準備。

廣東雨水活躍，26到28日有大雨到暴雨。（廣東天氣）

廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於5月26日14時啟動防汛Ⅳ級應急響應。要求各地各部門加強會商研判，及時啟動應急響應，落實各項防禦措施，全力以赴確保人民生命財產安全，最大程度降低災害損失。

深圳天氣方面，5月26日陰天間多雲，間中有短時（雷）陣雨，局部雨勢較大；氣溫25-30℃；東南風3級；相對濕度75%-95%。27-29日南風加大，降雨加強，暴雨風險高；30日起降雨減弱，但間中仍有（雷）陣雨，有時雨勢較大。