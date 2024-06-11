52歲司機突發不適　天津巴士失控撞私家車和多名行人　釀1死8傷

天津市濱海新區周一（10日）發生奪命車禍，一輛巴士失控與兩輛私家車及多名行人碰撞，造成1人死亡、8人受傷。目前，52歲的巴士司機已被警方控制，案件正進一步調查中。



事發於6月10日晚8時40分許，濱海新區杭州道與防震路交口附近，一輛巴士失控，與停泊在路邊的兩輛私家車和多名行人發生碰撞。

網傳影片顯示，行人路旁的樹木傾倒，一輛紅色私家車被壓在樹下。一輛巴士與一輛白色私家車發生碰撞後停靠在行人路上，白車尾部與巴士前部均損毀嚴重，現場多人受傷。

事發地附近商戶介紹，當晚在店內聽到一聲巨響，走出門發現，一輛向西行駛的巴士撞到了杭州道的北側路邊，車前的擋風玻璃被撞碎，路邊的樹木也被撞倒。

52歲司機被警方當場控制。（天津濱海新區公安局）

該商戶稱，「地上躺着至少三個人，一名女子的大腿正在流血，巴士上還坐着不少人。」幾分鐘後，救護車、公安、交警部門和消防部門都趕到了現場進行救援，在現場拉起封鎖線。

及至周二（11日），天津濱海新區公安局通報稱，事故造成9人受傷，均送院救治，巴士司機楊某某（男，52歲）被當場控制。經初步調查，楊某某駕駛巴士行至事發地突發身體不適，車輛失控。事故調查和善後處置等工作正在進行中。