雲南母子遭遇車禍　5歲負傷男童趴地哀求：先救我媽媽　感動網民

雲南昆明一對母子近日發生車禍，消防人員抵達現場救援。



其中5歲的男童趴在地上向消防人員苦求：「叔叔先救我媽媽。」消防人員輕聲安撫男童，將母子兩平安救出。

不少網友直呼，孩子的媽媽肯定很感動。

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據《九派新聞》報道，近日，雲南昆明一名5歲的小男孩和媽媽不慎發生車禍。

消防趕到現場後，小男孩不顧自己受傷，帶著哭腔請求消防員叔叔先救媽媽。消防員趴在男童身邊安撫他：「小朋友你的媽媽已經救出來了。」

目前母子二人均平安送往醫院治療。

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相關影片引起網友熱議：

「好孩子，你跟媽媽都會沒事的」

「感人至深，救援人員的快速反應和溫情令人敬佩」

「這是個善良的、孝順父母的男孩，令人敬佩」

「孩子的行為讓人感動」

「懂事得讓人心疼」

「這句話代表太多太多了」

「這男孩媽媽聽後肯定落淚」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】