雲南母子遭遇車禍 5歲負傷男童趴地哀求：先救我媽媽 感動網民
撰文：ETtoday
出版：更新：
雲南昆明一對母子近日發生車禍，消防人員抵達現場救援。
其中5歲的男童趴在地上向消防人員苦求：「叔叔先救我媽媽。」消防人員輕聲安撫男童，將母子兩平安救出。
不少網友直呼，孩子的媽媽肯定很感動。
點圖放大看影片截圖：
+6
據《九派新聞》報道，近日，雲南昆明一名5歲的小男孩和媽媽不慎發生車禍。
消防趕到現場後，小男孩不顧自己受傷，帶著哭腔請求消防員叔叔先救媽媽。消防員趴在男童身邊安撫他：「小朋友你的媽媽已經救出來了。」
目前母子二人均平安送往醫院治療。
【延伸閱讀】女子家中失竊意外得知自己竟是「被拐兒童」 與父母團聚場面感人（點圖放大瀏覽）：
+24
相關影片引起網友熱議：
「好孩子，你跟媽媽都會沒事的」
「感人至深，救援人員的快速反應和溫情令人敬佩」
「這是個善良的、孝順父母的男孩，令人敬佩」
「孩子的行為讓人感動」
「懂事得讓人心疼」
「這句話代表太多太多了」
「這男孩媽媽聽後肯定落淚」
大義滅親？男童不願上學又害怕被教訓 竟報警揭發「爸爸藏槍」隱世高手｜男童五一假期去武當山看表演 下秒突展「深厚內功」高鐵MMA｜小童狂踢椅背惹不滿 兩家家長暴力互毆 結局後悔了拒幫同學做功課 廣東13歲男童遭圍毆腦死 捐器官助7人重獲新生憑點讀筆廣告成中國「最紅童星」 13年後近況曝光 已變美女學霸
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】