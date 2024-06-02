浙江8歲童車禍去世　父母決定捐獻肝臟雙腎等器官　救助3重症兒童

浙江寧波一名8歲女童在一個月前遭一輛客貨車撞至重傷，搶救一個月仍然無法挽回生命。女童的父母最後決定捐獻女童的器官，女童完成了肝臟、雙腎和眼角膜的捐獻，將為至少3名重症兒童帶來新生的希望，並讓兩名失明患者重見光明。



內媒《潮新聞》報道，在5月1日，8歲女童黃芷怡在屋苑玩耍時，一輛客貨車重重撞在了她的身上，當時就全身創傷、昏迷不醒，隨即被送到了寧波大學附屬婦女兒童醫院搶救。

經過醫護人員全力救治，女童一次次暫時脫離危險，但失血性休克致使腦缺血缺氧時間太久，奇跡沒能發生。醫生遺憾地通知女童的爸媽，女童的生命無法挽回。

女童的母親說，經過反覆思考，她決定幫女兒捐獻器官，讓受捐者的家庭不要再像她這般忍受撕心裂肺的失女之痛，女兒的生命也將得到延續。

在最後的分別前，父母忍不住一遍又一遍地親吻著女兒的臉龐。（《潮新聞》）

女兒理想為當醫生 母：她一定會同意

女童的母親又說，女兒一向樂於助人，她最大的理想就是長大後當一名醫生，治病救人。現在捐出器官可以救人，她一定會同意的。這個決定也得到了丈夫的支持。

報道指，女童在5月31日深夜11時46分被宣布死亡，並隨即進行器官捐獻手術。在最後的分別前，父母忍不住一遍又一遍地親吻著女兒的臉龐，撫摸著女兒的臉蛋，「芷怡，爸爸媽媽幫你作了這個決定，以後你就會在其他小朋友身上繼續長大……」