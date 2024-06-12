內地電影迎近十年最差端午檔　總票房僅3.83億無一部過億

內地今年端午節假期電影票房表現疲軟，6月8日至10日的檔期總票房僅3.83億元（人民幣，下同），且並無一部電影票房過億，幾乎是近十年來表現最差端午檔。



圖為6月7日，在北京一間戲院。（新華社）

據新華社報道，電影數據平台貓眼專業版數據顯示，內地端午檔（6月8日至10日）總票房為3.83億元，為近十年來同檔期的第三低，僅高於2022年和2020年。有業內人士分析，今年的端午檔缺乏像去年犯罪驚悚片《消失的她》票房亮眼的商業大片。

數據顯示，青春喜劇《我才不要和你做朋友呢》以超過7100萬元的票房，約佔總票房的18.6%，位居端午檔票房榜首。緊隨其後的是犯罪喜劇《掃黑·決不放棄》和以香港為背景的劇情片《談判專家》，票房分別接近6900萬元和5100萬元。

澳洲後末日驚悚科幻動作片《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》（內地譯《瘋狂的麥克斯：狂暴女神》）備受期待，但在端午檔中僅以2500萬元的票房收入排名第六。

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上述業內人士指，「所有新片的檔期票房均未過億元，總體票房表現低於預期。今年端午檔上映不少中外新片，涵蓋喜劇、動作、懸疑和動畫等多種類型，但缺乏能帶熱大盤的商業大片。」

據了解，《消失的她》在2023年端午檔的票房超過5億元，將該檔期總票房推升至9億元以上，惟今年端午檔則缺乏一部主力影片。

另據數據顯示，暑期檔已經定檔的電影類型多樣，似乎人們將希望寄託在即將上映的電影上。業內人士指出，傳統暑期檔票房峰值期從6月下旬持續到8月中旬，目前市場仍在等待更多影片的上映。