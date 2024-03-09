內媒：張藝謀電影《第二十條》喚醒內地沉睡的正當防衛制度

內媒《澎湃新聞》8日報道，內地龍年春節檔張藝謀導演電影《第二十條》熱映，劇情主線講三個正當防衛的故事：高中生打傷校園霸凌者、公車司機重傷調戲婦女的流氓、丈夫捅死催收高利貸的強姦犯。無獨有偶，最高人民法院8日在全國人大《工作報告》，也以此為題，統計2021年至2023年間，內地各地法院已對77名被告依《刑法》第20條「正當防衛」宣告無罪。



《新華社》報道，最高人民法院《工作報告》所舉「正當防衛」案例說，付某酒後夜間到馬某家砸門、叫囂殺人，馬某告知其找錯人並報警，付某不予理會並砸碎多片窗玻璃，馬某持刀出門制止，付某與其廝打，馬某手、背部受傷，付某被刀傷多處致失血性休克死亡，法院認定馬某屬正當防衛，宣告其無罪。

最高人民法院統計2021年至2023年間，內地各地法院已對77名被告依《刑法》第20條「正當防衛」宣告無罪。。（網上圖片）

報道稱，從備案審查新規頒布，到正當防衛制度的加強適用，從尋釁滋事罪的實踐調研到網絡暴力的司法規制，從呼籲律師權益保障到民企保護的立法行動，從醉駕入罪標準的提高到輕罪化時代的應對，從營商環境法治建言到司法公開的再出發，近年來，這些具體的法治實踐，不僅關乎公道與人心，還檢驗著法治底蘊和成色。

《澎湃新聞》趁今年全國兩會期間，策劃「何以法治」專題，針對正當防衛制度，邀浙江大學數位法治研究院副院長高豔東撰稿。他認為，隨著法治的進步，內地司法機關逐漸開始認可，法律邏輯不應超越公眾情理，但要儘量用情理去解釋法律，要讓冰冷的法條能夠溫暖人心。

《澎湃新聞》發表評論文章，指電影《第二十條》熱映後，正當防衛制度再次躍入內地公眾視野。

導演張藝謀率導演電影《第二十條》演員，一同出席2024年微博之夜走紅毯。（微博）

這一影片片名引自中國《刑法》第20條，案情改編自社會熱點案件「昆山反殺案」、「福州趙宇案」和「淶源反殺案」，其中發生於2018年8月的昆山反殺案，啟動了司法實踐中沉睡的正當防衛制度。

根據《刑法》第20條規定，正當防衛是指為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬於正當防衛，不負刑事責任。換句話說，正當防衛作為一種私力救濟，在法治社會中是被嚴格限制的，只有緊急情況下，才能行使有限的私力救濟。

近年來，正當防衛制度關注度日漸升溫，司法機關也多次推出文件或意見，要求加強正當防衛條款的適用。

2018年8月，江蘇檢察曾發表分析指，多數正當防衛被判故意傷害罪。（網絡圖片）

《澎湃新聞》報道，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2020年9月發布《關於依法適用正當防衛制度的指導意見》，進一步細化正當防衛的操作細則，其中明確了防衛過當應當同時具備的兩個條件：「明顯超過必要限度」和「造成重大損失」，二者缺一不可。

這一意見是有關正當防衛制度的第一部司法規範性文件，對於區分正當防衛與防衛過當提供了有效指引。不過，司法鼓勵見義勇為的同時也在提醒公眾，為了避免更大的惡，即使以暴制暴也需要適度。

如何判定具體行為是否構成正當防衛，關乎著公道與人心。「法律人要做的是，用人類情理來化解法律邏輯的困境，讓冰冷的法條能夠溫暖人心。」

高豔東在專稿〈法律的生命不在於邏輯，而在於情理〉文章表示，法條「不法侵害」是機械邏輯，但如何判斷「正在進行的不法侵害」卻是情理問題。

高豔東直言，在法律與情理衝突中，很多判決認為邏輯高於情理。因此，大量見義勇為行為都被認定為犯罪，出現了「英雄流血又流淚」的現象。但隨著法治的進步，司法機關逐漸開始認可，法律邏輯不應超越公眾情理，但要儘量用情理去解釋法律。

「現代法律人的任務，就是平衡情理與法律的關係。」高豔東觀察認為，近年來，內地暴力犯罪發案率穩步下降，在這一時代背景下，司法機關鼓勵見義勇為，擴張正當防衛權，也在情理之中，法律的生命不在於符合邏輯而在於遵循情理，最難的就是如何在兩者衝突時平衡好其中的關係，並將情理轉化為法律，「平衡法律與情理是複雜的工作，也是現代司法者的最高要求」。