泰國殺妻斂財｜《消失的她》原型：冀以自身經歷鼓勵大家相信愛情

《消失的她》由朱一龍、倪妮、文詠珊（Janice Man）領銜主演，電影上映一周，票房已突破12億（人民幣，下同），電影故事原型王暖暖（化名），亦再次走入大眾眼中。

2019年，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被丈夫推落34米高的懸崖，幸被遊客發現才救回一命。

《消失的她》正在熱映，王暖暖多次到戲院觀看，每當有似曾相識的情節，她都忍不住痛哭，但如今的她早已可以坦然提起和面對過去，「現在挺好的」。



王暖暖是江蘇南京人，2015年辭工隻身到曼谷生活。2017年，她在泰國曼谷一聚會上認識俞某冬，之後被對方瘋狂追求，他們很快步入了婚姻殿堂。

然而，這一切都是俞某冬的蓄謀。他聽聞王暖暖在泰國做生意，資產多且單身，於是策劃了二人在聚會上邂逅。婚後，俞某冬一改之前偽裝的「好好先生」形象，更經常賭博且欠有外債。

為了維繫家庭，王暖暖不斷幫丈夫償還賭債。2019年3月，王暖暖剛懷孕，俞某冬再次表示欠下200萬賭債，她只同意幫忙償還一半。不久後，俞某冬幫王暖暖購買一份保險，受益人是他。

2019年6月9日，俞某冬帶王暖暖去烏汶帕登國家公園看日出。時至今日，王暖暖仍清楚記得丈夫從背後環抱着她，在耳邊輕聲說道「你去死吧」，然後將她推下懸崖，幸被一位迷路的遊客發現才得以生還。

當時，王暖暖全身有17處骨折，眼睛險失明。雖然墮崖後能保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。經過3年多的醫療康復和手術，今年3月，王暖暖終於可以站立行走。

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刑事案件告一段落，下一步起訴離婚

2020年3月24日，俞某冬蓄意謀殺罪名成立，一審被判處終身監禁，他當庭表示上訴。2021年5月，俞某冬在二審判決中被認定為「激情殺人」，改判囚10年；王暖暖不服上訴。

對於目前的婚姻狀況，王暖暖稱，因為缺少一份離婚證，她與俞某冬在法律上仍是夫妻關係，「不是現在我不離婚，是我現在離不了婚」。

她解釋，在泰國打的官司屬於刑事案，而在中國離婚屬於民事訴訟案，刑事案不結束，民事訴訟就無法開始訴訟流程，「我這個離婚案件它的原因是因為刑事而起來的，刑事案件最後的結果對民事起著關鍵的作用，所以一定要拿到刑事訴訟的結果才能走民事訴訟去離婚」。

今年6月2日，泰國皇家法庭三審判決結果公布，俞某冬蓄意謀殺未遂的罪名成立，被判囚33年零4個月。在後期審理中，俞某冬供述犯罪事實，法院裁定減刑到33年。

王暖暖表示，至此整個事件刑事部分告一段落，「接下來我會拿到判決書進行一系列公證後，會起訴離婚，希望這件事能夠早一點結束」。

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王暖暖：鼓勵大家相信愛情、享受愛情

《消失的她》上映後，王暖暖掙扎許久才決定到戲院觀看電影，但類似的情節讓她回憶起躺在崖底時的絕望，電影中出現的超聲波報告，更讓她想起未能出生的孩子。

她坦言，「和電影一樣，俞某冬也是對我一見鍾情，我們也一起去潛水，我也為他償還巨額賭債、甜言蜜語、浪漫驚喜一樣不少，但絲毫不影響他為了錢，把懷孕幾個月的我推下懸崖。」

在社交平台上，王暖暖透過影片，用自己的真實經歷，鼓勵大家相信愛情、享受愛情，也要保持清醒的頭腦，作出正確的選擇和判斷，不要讓自己受到傷害，「以我為戒，希望大家去愛一個本身就很好的人，他本身的道德感和責任感都會約束他自己」。

王暖暖將墮崖被救的經歷定義為「重生」。她表示，過去的經歷讓她更加珍惜生活，「我還有萬里路要行，我要努力賺錢，重新生活，我要幫助和我有同樣經歷的人，我還有很多事情想要實現」。