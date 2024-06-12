大陸前海軍艦艇長開快艇闖台　國台辦：民進黨沒必要草木皆兵

台灣傳媒報道，一名年約60歲的大陸籍阮姓男子，聲稱想「投奔自由」，日前從福建駕駛小型快艇直奔新北淡水漁人碼頭渡船頭靠岸，其後被捕。台灣海委會主委管碧玲透露，阮男曾擔任大陸海軍艦艇艇長。

6月12日，國台辦發言人陳斌華表示，駕駛快艇進入淡水河口，純屬是阮男的個人行為。民進黨當局沒有必要草木皆兵，煞有介事作政治操弄。阮男回到大陸後，陸方會依照相關規定對其作出處罰。



據此前報道，阮男聲稱想「投奔自由」，自稱6月9日早上獨自一人從福建駕駛小型快艇直奔台灣的新北淡水漁人碼頭渡船頭靠岸，其後被台灣海巡人員拘捕。

年約60歲的大陸籍阮姓男子被捕。（《聯合報》）

阮男供稱，他常在微信發表反政府言論，因此遭到朋友圈網友舉報，他覺得遭到迫害，才會異想天開駕著小艇跨越台灣海峽抵達新北淡水渡船頭。

外界質疑台灣海巡署為何未在海上截人，海委會主委管碧玲解釋，雷達在淡水外海已全程監控該船，但雷操手誤以為是一般返港漁船，一直到八里守望哨才辨識出並非台灣漁船，但哨兵未及時通報抓人，以致於中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

涉事小型快艇。（《聯合報》）

管碧玲又稱，阮男不會向海巡署交代他到台灣的目的，但不排除是測試，從去年至今共有18宗個案，他們均稱要「投奔自由」，但在本次案例中，阮男斯文且衣著體面，又曾擔任海軍及艦艇艇長，「有經歷特殊，會朝這方面來偵查」。