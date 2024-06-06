台陸委會：過半台人支持強化反滲透　但66%民眾認兩岸關係更緊張

馬英九4月訪問中國大陸會見習近平，馬英九辦公室在「習馬二會」後拋出國民黨、民眾黨應合作修正《反滲透法》，國民黨主席朱立倫亦交辦智庫研擬修法放寬。面對在野黨之議，台陸委會出具民調，指55.1%台灣民眾主張應進一步強化《反滲透法》，但結果也顯示，66.9%台灣人認為現階段兩岸關係較過去更為緊張。



台灣陸委會6日舉行例行記者會，台陸委會副主委兼發言人梁文傑一開場即對外宣布一份針對《反滲透法》的民調結果。梁文傑表示，65%台灣民眾認為北京對台統戰、滲透與介入選舉作為日益嚴重，81.8%受訪者支持台灣政府強化法制、加強反滲透作為。針對修法與否，民調顯示55.1%台灣民眾主張應進一步強化《反滲透法》，28.2%受訪者認為應放寬或廢除《反滲透法》，且有56.4%認為國家主權重要性高於經濟利益（36.5%）。

海峽論壇舉辦在即，台陸委會發言人梁文傑再次定調該論壇是中共對台統戰平台。（陳鄭為/攝）

然而，對於現行實施的《反滲透法》是否影響兩岸交流，民調顯示台灣民眾立場分歧，47.1%民眾認為會，43.3%的人認為不會。而在現階段兩岸關係評價方面，66.9%台灣人認為，兩岸關係趨向緊張，認為和緩的僅佔11.7%，抱持沒有改變的則有17%。

梁文傑表示，有個別立委提出《反滲透法》修法意見，但民間意見兩極，台灣官方僅將民調結果視作參考。梁文傑強調，目前尚未看到明確立委提案，但陸委會立場一貫，認為《反滲透法》有助強化民主防衛機制，維續兩岸健康交流，補充現有法律規範的不足。

2020年1月，民進黨以民主防衛為由，在立法院成功推動《反滲透法》立法。（資料圖片）

針對海峽論壇將於6月15日舉行，梁文傑提出三點重申，首先，陸委會定調海峽論壇本質是中共對台統戰平台，陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；台灣地方政府、人民或團體也不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。

其次，台灣政府禁止中央機關人員參與，「不樂見」地方政府與會，呼籲民眾勿配合北京對台統戰。梁文傑透露，今屆海峽論壇舉辦在即，陸委會已收到包含雲林縣、金門縣兩縣地方首長提出申請，「我們基本上不樂見，但不會阻擋」。

最後，台灣官方禁止任何政黨、個人赴中國大陸參加有關「一國兩制台灣方案」、「民主協商」活動，若有相關情事，官方將依法處理。梁文傑呼籲，凡是赴中國大陸參加活動之個人、團體，都必須遵守《兩岸人民關係條例》與相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。