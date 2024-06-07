台人赴南京書展擺攤遭公安脫光調查　台官方：列兩岸解禁評估依據

近日傳出，有台灣人赴南京藝術書展擺攤，遭公安帶走逼全身脫光調查。對此，台灣行政院長卓榮泰表示，第一時間接獲消息就要求陸委會了解整體狀況。同時，陸委會6日透露，有台灣旅行團客赴中國大陸旅遊，首度遭留置並調查多日，官方呼籲台灣人赴陸須注意安全、審慎評估。



陸委會6日在例行記者會上表示，針對近日有網民揭露參加南京藝術書展被查一事，已注意到相關訊息並在查證中。同日，陸委會發言人梁文傑對外證實，有台灣旅行團成員在赴中國大陸旅遊途中被帶走，直到旅行團返台後幾天才被放出來，為首次看到有旅行團成員在大陸被留置的狀況。

針對5日傳出有台灣人參加南京藝術書展，攤位擺設攝影書遭不明人士翻閱後送公安行政拘留，台陸委會發言人梁文傑表示，有注意到這宗事件，官方尚待查證中，並透露「並非個案」。（陳鄭為/攝）

對此狀況，台灣行政院長卓榮泰7日受訪時表示，在第一時間得到這個消息，即要求陸委會能夠瞭解整個狀況。卓榮泰表示，日前曾遭留置的旅行團客，人已經回到台灣，但是還是要了解整個事情的始末，同時要適度向社會大眾來說明。

卓榮泰藉兩宗事件提醒台灣社會，「到中國大陸去旅遊還是要注意人身安全」。卓榮泰直指，中國大陸的法律是不明確的，法律的程序是不完整的，強調台灣官方延長恢復6月1日團客赴陸旅遊，但後續仍要看執行過程是不是平安順利，以及整個旅遊的品質是不是得到保障，這些都會列為未來官方進一步做考慮時的重要依據。

近日接連傳出兩宗台灣人赴中國大陸遭留置、行政拘留事件，卓榮泰表示，將列為官方未來評估兩岸解禁重要依據。圖為賴清德4月10日召開記者會宣布，由民進黨前主席卓榮泰（右）出任新政府行政院長。（Facebook／卓榮泰）

針對該台灣團客被留置的原因，台灣陸委會主委邱垂正7日表示，有初步跟主管機關了解，也會跟當事人深入了解個案。邱垂正表示，陸委會運用臉書等各種宣傳平台，呼籲台灣民眾赴中國大陸要注意人身安全，審慎做好評估，如果真的要赴陸，也一定要到陸港澳動態平台登錄，確保安全。