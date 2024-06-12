國台辦主任宋濤：「兩岸同屬一國」是台海和平前提

國台辦主任宋濤11重申，《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）是兩岸在「九二共識」共同政治基礎上簽署，本可平等協商解決問題，但民進黨煽動兩岸對抗，致使中國大陸中止部分措施，宋濤表示，只有堅持「兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、一家人」，才是台海和平穩定的前提和兩岸交流合作基礎。



中國大陸自6月15日起，將中止ECFA的134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。正在北京參訪的台灣三三企業交流會（三三會）訪團，向官方高層表達希望能重啟ECFA優惠措施，群益企業集團創辦人陳田文受訪還指出，兩岸還能探尋新的合作契機，譬如AI科技、電子軟件等。

三三企業交流會是台灣八大工商團體之一，也是賴清德上任後，首個赴中國大陸訪問的台灣大型工商團體。據了解，該團此行主要應河北雄安新區邀請，考察內地投資環境，在10日抵達天津後，11日傍晚在北京釣魚台國賓館與國台辦官員舉行會見，並進行晚宴。

2024年4月2日，馬英九參觀比亞迪深圳總部，國台辦主任宋濤陪同。（中時新聞網）

國台辦主任宋濤在北京會見來訪的三三會理事長林伯豐一行，首先表示林董事長（指林伯豐）具有家國情懷，堅持正確的立場，明確支持「一個中國原則」和「九二共識」，他對此表示讚賞和肯定，「我們兩岸都是中國人，都是一家人，應該常來常往，走親走近」。

「這次三三會來訪，表明台灣企業界、工商界加強兩岸交流合作的意願，「也彰顯了台灣島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此是肯定的」，宋濤說道。

隨後，宋濤強調，ECFA是兩岸在九二共識的共同政治基礎上簽署的，是有利於兩岸經濟合作交流交往的。本來是可以兩岸秉持著互信、積累善意、平等協商來解決實施中的一些問題，但是民進黨當局煽動兩岸對立對抗，對大陸產品採取歧視性不公平的做法，致使大陸方面宣布對ECFA項下的一些產品中止稅率優惠的措施。

宋濤指出，「這個事實也證明，只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、都是一家人」，才是台海和平穩定的前提，才是兩岸交流合作的基礎，也是保障台灣同胞福祉的根本保障。

最後，宋濤話鋒一轉，重申中國大陸會始終一如既往的尊重關愛照顧台灣同胞，不斷的完善有利於台胞的福祉的政策和措施，願意率先讓台灣同胞來享受「中國式現代化」建設的機遇和利益，與台灣同胞一起共同壯大中華民族經濟，來共同創造中華民族偉大復興的光明前景。

台媒《聯合報》報道，三三會訪團成員、台灣群益企業集團創辦人陳田文表示，台企在大陸經濟成長中扮演相當重要的角色，且認為兩岸民眾相當有智慧，雙方應創造機會解決現階段的問題，「不一定要再聚焦過去簽署的ECFA，而是探尋新的契機點發展未來，譬如AI科技、電子軟件等」。

而台灣智輝農業生技股份公司執行長江智超則在接受媒體訪問時抨擊，賴清德政府更維護政黨的利益，「相信大家都看到其當選沒有獲得台灣多數民眾的擁護，應聯合更多民眾，尤其是令不了解大陸的新一代年輕人，參與到兩岸交流當中」。