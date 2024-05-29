賴清德是｢中華民族罪人｣　國台辦：台灣藝人表中國認同是真情流露

撰文：許祺安
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賴清德20日發表就職演說後，兩岸關係進入新一輪緊張狀態，除了解放軍開展圍台軍演，大批次台灣藝人接續表態「台灣回歸祖國」，持續刺激兩岸輿論神經。國台辦29日表示，賴清德就職演說內容，充斥謊言與欺騙，暴露其「台獨」本質，是中華民族的罪人。同時，國台辦也就台灣藝人接力式表達兩岸都是中國人，稱都是自然而然的真情流露。

國台辦29日舉行例行記者會，針對賴清德就職演說講到「蔣渭水1921年稱台灣是『世界和平第一關的守衛』」，並涉及「1624年台灣從台南出發開啟全球化開端」等具有濃厚「台獨史觀」的表述，國台辦發言人朱鳳蓮抨擊有關講話充斥謊言與欺騙，移花接木、歪曲歷史，充分暴露其「台獨」本質。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（台灣總統府提供）

朱鳳蓮重申，中國大陸和台灣同屬一個中國的歷史和法理事實，從未改變，「賴清德之流用蔣渭水先生的話粉飾包裝『倚外謀獨』的禍心，是對中華民族精神的背叛，對蔣渭水先生的褻瀆」。

朱鳳蓮表示，1624年荷蘭殖民者侵入台灣南部，殖民統治台灣38年，直到1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。賴清德之流為了搞「去中國化」，將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是「中華民族的罪人」。

2024年5月29日，國台辦發言人朱鳳蓮再度抨擊賴清德就職演說暴露台獨本性，是中華民族罪人。（微博＠國台辦發布）

此外，對於多名台灣藝人近日在公開場合說表達「兩岸中國人都是中華民族一分子」等立場，遭民進黨評價是北京逼迫台灣藝人政治表態，朱鳳蓮表示，近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身份認同的態度，有的轉發央視新聞首發的「統一」海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1700多萬次，「希望那些說什麼『被迫表態』的人看得到」

話題「阿信 我們中國人」登上微博熱搜，引發網民評論：

朱鳳蓮強調，有的藝人向粉絲講述從自家長輩瞭解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人，「這些都是自然而然的真情流露」。

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朱鳳蓮抨擊，由於民進黨當局心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓污蔑，甚至加碼製造「綠色恐怖」，給這些台灣演藝人員扣上所謂「被迫表態」的帽子，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。

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