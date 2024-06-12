台防長稱台軍可自衛反擊　國台辦：膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡

台灣新任防長顧立雄6日表示，若解放軍攻擊台軍在航機艦、設施，或攻擊台灣本島、外離島，或未經許可進入12海里領空、領海，就可以下令台軍行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。



大陸國台辦發言人陳斌華12日回應稱，「我們嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。」



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陳斌華表示，「台灣是中國的一部分」，何來所謂「自衛權」？民進黨當局妄想給我們（大陸）維護捍衛國家主權和領土完整的正義行動「劃線設禁」，完全是不自量力。

此外，對於陸委會日前宣稱，台灣主流民意肯定賴清德對兩岸關係發展的政策主張，反對大陸對台所謂「複合性施壓」，陳斌華回應稱，賴清德「5·20」講話是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，引發了台灣各界對未來4年台海形勢更加緊張動盪的憂慮。如果真如陸委會所說，為什麼媒體民調顯示過半台灣民眾對賴清德兩岸政策不放心？為什麼台義務役逃兵頻發、飛行員「賠錢報退」？為什麼島內工商界反對兩岸經貿「脫鉤斷鏈」的訴求不斷？為什麼希望穩定台海形勢、恢復擴大兩岸交流的評論、文章在島內媒體連篇累牘？

陳斌華稱，事實再清楚不過，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內主流民意。賴清德當局自說自話、欲蓋彌彰，再次證明其是台灣主流民意的背叛者。