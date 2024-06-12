福建艦2次航試上演「海上大倒車」　Z字形轉向展現極強機動性

國產第3艘航母福建艦本月11日完成第2次海試後返航，從曝光信息觀察，福建艦2次試航期間實施急轉彎、Z字形轉向，甚至還有海上倒車等動作，「展現了極強的機動性」。



國產第3艘航母福建艦本月11日完成第2次海試後返航。（觀察者網）

內媒《觀察者網》報道，6月11日上午，福建號在完成為期20餘天的第2次試航後，返回江南造船廠碼頭。報道分析指出，針對具體實施科目，毫無疑問要比首次試航的時候要多。另從衛星照片拍攝的畫面顯示，福建號在第2次試航期間，就實施了諸如急轉彎、Z字形轉向，甚至還有倒車等海上機動動作。

報道分析指出，福建艦的第2次試航，要比第1次「從容不迫了許多，將極強的機動性展現的淋漓盡致」。

此外，從此次試航的地點選擇在黃海北部來看，有其玄機。報道分析，除了黃海北部海域比較封閉，美日韓軍的偵察機很難一窺福建艦試航的究竟外，中國海軍艦載機訓練基地就在渤海之濱，也是地點選擇原因之一。參照遼寧號過往也是在相同海域完成艦載機首次著艦，再度選擇黃海北部海域，也可增強艦員熟悉當地的水文和氣象情況。

至於福建艦今次試航並未操演艦載機起降科目，報道則指不排除在第3次試航期間，艦載機起降科目就會到來。