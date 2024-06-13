卡塔爾主權基金加大在華投資　分析：中東資本攻中國市場只是開始

過去一年多以降，中東資本不斷在中國市場「掃貨」，且進入的中東資本主要是主權基金，內媒分析，中東資本加大對中國企業投資只是開始。



《路透社》近日披露，卡塔爾主權財富基金已同意購買中國公募基金公司華夏基金10%股份。《新京報》旗下新媒體《貝殼財經》日前對此報道，指明華夏基金雖未明確回覆，但據多方消息，「這將是大概率事件」。

公開數據顯示，成立於1998年的華夏基金是中國最早成立的公募基金管理人之一，截至去年底所管理資產規模逾1.89萬億元。

卡塔爾各項發展穩健，是中東一大富有國。（Getty Images）

《貝殼財經》報道指出，中東資本過去一年多以來，頻頻瞄準中國優質資產。諸如阿布達比投資機構去年底透過附屬公司豪擲157億元（人民幣，下同）投資蔚來汽車；沙特阿拉伯新成立的半導體和人工智能投資基金Alat近期又與聯想集團達成合作，提議提供20億美元無息可換股債券投資。

2023年9月，一帶一路高峰論壇：沙特阿拉伯投資部部長Khalid Al-Falih（右）、阿聯酋經濟部部長Abdulla Bin Touq Al Marri（中）、埃及國際合作部部長Rania A. Al-Mashat（左）出席了首場政策對話環節。（梁鵬威攝）

報道引述安永大中華區國際及併購重組稅務咨詢主管合夥人蔡偉年分析，指進入中國的中東資本主要還是主權基金，這些主權基金選擇標的通常較為謹慎，而且投資交易不僅是為達成最大化資本增值，也更希望透過資本引導讓先進產業落地中東，促進當地經濟產業結構轉型。

蔡偉年認為，過去18個月中東資本密集進入中國市場，而此前更多是以美元基金為主導的外資，原因可概括為市場導向、互惠互利和各取所需。但如今，中東資本頻頻在中國「掃貨」，橫掃科技、新能源、商業等多個行業，投資包含新能源車、自動駕駛等類別企業。

新能源產業鏈是中東基金對華投資重點。2023年12月18日，中國電動車企蔚來宣布，獲得阿布達比投資局旗下CYVN Holdings的22億美元注資。（VCG）

《貝殼財經》分析，中東資本投資中國一些領先的新能源車企，除了考慮資本增值，也希望能在本土經濟或能源轉型中掌握更多先機，「這比自己花費數十年時間打造一家頭部新能源車企來得更快更便捷」，聯想集團5月29日宣布與Alat的戰略合作即是顯例，由此推彼，中東資本投資中國其他行業的領先企業也是類似道理。

中國外交：圖為2021年3月28日，中國國務委員兼外長王毅在阿布扎比同阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談。（中國外交部）

蔡偉年表示，已往中國更多考慮的是輸出產能、基建能力及資金，當前隨着中國技術能力發展，新能源電池、新能源車、科技等企業已經能夠吸引多元化海外資本的關注，「從而走出了一條企業出海的新路」。展望後市，中東資本加大對中國企業投資只是開始。