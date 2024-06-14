歐盟發表年度涉港報告　外交部駐港公署：勸歐方放棄荒唐鬧劇

撰文：許祺安
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繼特區政府針對歐盟發表2023年度涉港報告表達強烈不滿和反對之後，外交部駐港公署跟進發聲，指歐盟透過報告惡意攻擊「一國兩制」，抹黑香港民主法治，為黎智英、鄒幸彤等反中亂港分子鳴冤叫屈，粗暴干涉香港事務和中國內政，奉勸包括歐方在內的外部勢力放棄炮製所謂涉港報告等鬧劇。

針對歐盟發表2023年度涉港報告，外交部駐港公署14日透過發言人對外發表四點回應，以示強烈不滿和堅決反對。首先，外交部駐港公署強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。

歐盟委員會發表2023年的香港年度報告，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，期內香港權利自由持續侵蝕、一國兩制原則瓦解，反對派遭排除參與各級選舉，國安法被用來打壓異見，影響對香港法治的信心和香港作為國際樞紐地位。 (REUTERS)

發言人表示《香港國安法》和《香港國安條例》形成有效的維護國家安全法律體系，為香港高品質發展和高水準開放提供有力法律保障。「事實證明，今日之香港海晏河清、欣欣向榮，進入了拼經濟、謀發展的最好時期」。

其次，駐港公署指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，抨擊歐方公然為煽動香港社會對立、分裂國家、顛覆政權的反中亂港分子撐腰張目、洗白脫罪，肆意干預特區司法，是對法治精神的嚴重褻瀆和法治尊嚴的嚴重踐踏。

第三，在權利和自由保障方面，駐港公署列舉香港居民在言論、新聞、出版自由，結社、集會、遊行、示威自由在內的權利和自由依法受到保護，但也強調任何權利自由都有邊界，必須在法律規定範圍內行使。任何人都沒有凌駕於法律之上的特權，言論、新聞、集會自由不是違法犯罪的擋箭牌。

最後，駐港公署聲明，中國中央政府堅持「一國兩制」方針的立場從未動搖。香港從由亂及治走向由治及興的大勢不會改變，「一國兩制」行穩致遠的步伐不會停止。香港的發展繁榮不是外部勢力通過詆毀唱衰和打壓遏制所能阻擋的；「奉勸包括歐方在內的外部勢力放棄炮製所謂涉港報告等鬧劇，立即停止干預中國內政，停止插手香港事務」。

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