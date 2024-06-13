歐盟發表年度報告　港府強烈不滿促停止抹黑

歐盟委員會及歐盟外交與安全政策高級代表發表年度聯合報告，列出香港2023年發生的政治、經濟和社會事件，當中提到新聞自由繼續受壓，言論自由在國家安全之名下進一步收窄。



特區政府對於報告內容表示強烈不滿和反對。



去年12月10日區議會選舉，投票率史上最低。（資料圖片/黃浩謙攝）

歐盟指區議會選舉無民主派 投票率史上最低

歐盟報告指，香港基本自由持續惡化，區議會選舉沒有民主派人士得到參選資格，投票率跌至史上最低。報告又提到2023年多宗有關國家安全的案件，同時亦指香港司法機構在同志權利方面有好跡象。報告又強調歐盟是香港第三大貿易夥伴，1,500間公司在港進駐。

特區政府發言人表示，香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。堅定不移全面準確實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》，依法有效應對、打擊、阻嚇和防止危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港居民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府強烈敦促歐盟認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

特區政府發言人強調：「正如特區政府多次強調，香港特區維護國家安全相關法律正正就是要令國家主權、統一和領土完整得以維護；『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針得以全面準確貫徹；以及更好地保障香港居民和在香港的其他人，包括在港營商的人的基本權利和自由。歐盟必須立即重回正道，停止抹黑香港特區維護國家安全相關法律和工作。」

對於新聞自由和言論自由，特區政府發言人稱：「事實上，自《香港國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可以依法行使其新聞自由。只要不違法，傳媒繼續享有評論和批評政府施政的自由，全然不受限制。」

特區政府指，去年的區議會選舉，是特區政府完善地區治理體系、重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，意義重大。（資料圖片）

至於區議會選舉沒有民主派人士參選，特區政府發言人稱，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，又指去年的區議會選舉，是特區政府完善地區治理體系、重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，意義重大。

外部勢力詆毀香港 只會自暴其短、理屈詞窮

發言人重申：「任何外國或外部勢力詆毀香港情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府定當繼續堅定履職，堅持法治原則，致力確保『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針實踐行穩致遠，更好結合『有為政府』和『高效市場』，更積極進取地招商引才，提升香港競爭力，推動香港經濟走上更高台階，為市民謀幸福，為香港謀發展。」