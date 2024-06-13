港府強烈不滿歐盟年度報告偏頗　稱試圖破壞香港穩定只會自暴其短

港府今日（13日）就歐盟委員會及歐盟外交與安全政策高級代表發表的年度報告中，針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面的不實和偏頗內容，表示強烈不滿和反對，強烈敦促歐盟認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



港府發言人表示，自《香港國安法》在2020年6月實施以來，歐盟漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，一再通過所謂年度報告詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，而對相關法律讓廣大香港居民生活和經濟活動復常、營商環境恢復的實況置若罔聞，實乃典型的虛偽雙標。

發言人指出，包括歐盟成員國在內眾多國家的國家安全法律，同樣根據「屬人管轄」和「保護管轄」等原則，具有域外效力。 警方作為香港維護國家安全的執法部門，有責任依法追究在境外涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人，做法有理有據。被通緝的人竄逃外地後，涉嫌繼續實施《香港國安法》下的罪行，其危害國家安全的惡行昭然若揭。

正如特區政府多次強調，香港維護國家安全相關法律正正就是要令國家主權、統一和領土完整得以維護；「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得以全面準確貫徹；以及更好地保障香港居民和在香港的其他人，包括在港營商的人的基本權利和自由。歐盟必須立即重回正道，停止抹黑香港特區維護國家安全相關法律和工作。

發言人重申，由於黎智英案及「35+」串謀顛覆國家政權案所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論有關案件。 此外，任何外國或外部勢力詆毀香港情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。