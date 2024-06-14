深圳多間銀行規定提款超5萬需預約：為避免網點現金不足

深圳多間銀行規定，超過5萬元（人民幣，下同）的大額提款需要提前一天預約。



北京銀行、興業銀行等多間在深圳的銀行網點工作人員均表示，銀行規定提款5萬元以上要提前一天預約。（視覺中國）

據《南方都市報》報道，北京銀行、興業銀行等多間在深圳的銀行網點工作人員均表示，銀行規定提款5萬元以上要提前一天預約。至於提款2萬元以下，則可通過ATM機提款；提款2萬至5萬元之間，可直接到櫃枱提取。

但光大銀行就規定，2萬元以上提款需要預約，深圳農商行規定10萬元以上提款需提前預約。若儲戶提款超過20萬元，杭州銀行要求提供用途證明。

據中國建設銀行深圳分行有關負責人介紹，大多數網點作出5萬元提款需提前一天預約規定，是為了避免儲戶提款當日出現網點提款過多，導致網點儲備現金不足的情況，故大多數網點會依據實際工作情況作出有關規定。

建行提款20萬元以上需經手機銀行預約。（資料圖片）

該負責人說，建行提款20萬元以上需經手機銀行預約，由客戶申報用途，銀行評估提款用途是否合理後，再辦理提款業務，過程高效便捷。

另據深圳農商銀行某網點工作人員介紹，對於提款10萬元以上的儲戶，銀行會了解儲戶近期是否有大額轉帳記錄或者評估其近期交易行為，再決定提款結果，但通常都會滿足客戶要求。

據了解，銀行業金融機構可根據自身實際情況建立大額現金提款預約分級審核制度，在資料審核環節，對於大額現金存款或提款數額特別巨大、或有理由懷疑有異常情況的，銀行業金融機構可視情況要求客戶簽署真實性承諾。