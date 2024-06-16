中國航天｜港人首次獲選載荷專家　港產太空人何時能飛天？

中國載人航天工程第四批預備宇航員（下稱太空人）的選拔工作日前結束，共有10名預備太空人最終入選，包括8名太空駕駛員和2名來自香港、澳門的載荷專家。這是首次有香港市民獲選國家載人航天工程的載荷專家，有機會親身到太空參與科研工作，寫下香港人的光輝歷史。

「載荷專家」是做甚麼的？港產太空人何時候能飛天？



中國航天｜科學家上太空 專責高端實驗

中國太空站2022年底建成，日後香港的載荷專家可望進駐，與其他中國航天人合作做研究。（網上圖片）

先說「載荷專家」。大家乍聽這名稱或感到莫名其妙，其實航天器上的設備，甚至貨物、燃料等，都叫載荷，而載荷專家對應的，主要是和實驗儀器。簡單來說，載荷專家便是上太空做高端實驗的科學家。

載荷專家在中國載人航天領域中不算新事物。中國首兩批共21名太空人 ，包括大家熟悉的楊利偉、劉洋、王亞平等，皆選拔自空軍飛行員；他們是以駕駛飛船為主的航天駕駛員，屬「職業太空人」。

「天宮」匯聚中國航天科技，圖為執行神舟十二號任務的聶海勝在中國太空站工作。（網上圖片）

至2018年開始選拔的第三批太空人，當局在航天駕駛員以外，加上了負責太空站建設和維護的航天飛行工程師，以及載荷專家，前者是「職業太空人」，而後者則屬「非職業太空人」；對「非職業太空人」，當局對他們的生理、心理要求或許沒那麼嚴格，但他們除要精通自己範疇的工作，也要接受其他技能訓練。

據悉，中國第三批18名太空人中，有4人是載荷專家。截至2022年，他們未執行飛天任務，身份尚未曝光。

至於港產載荷專家何時能上太空？何時能進駐「天宮」太空站？現在沒有準確說，但應該是起碼兩、三年後的事。為何要那麼久？

中國航天｜預備航天員要求嚴格 選拔需時

中國航天事業不斷發展，需要培養更多合格太空人。（網上圖片）

大家是否留意到，當局是選拔第四批預備航天員中的「預備」兩字的。以往很多傳媒為免讀者產生混亂，會把預備航天員簡稱為「航天員」或「太空人」，其實箇中是有分別的。

根據「太空人女教頭」黃偉芬的說法，預備航天員選拔，就是從其他的職業人員中，挑選出能達到標準、基礎好、能夠取得參加訓練資格的預備航天員。「能夠取得參加訓練資格」，已說明預備航天員離飛天還有漫漫長路。

首先，報名接受預備航天員選拔者，必須符合基本條件、醫學、心理和綜合評價4方面條件，例如當中的基本條件包括了年齡、身高、教育背景等43項條款，醫學則有臨床各科檢查、生理功能檢查等，當中的「航天環境耐力和適性」，包括了超重耐力、低壓缺氧耐力、噪音耐力等測試。

訓練太空人的離心機是一種大型旋轉裝置，有長達8米的旋轉鋼臂，鋼臂的前端是一個球形不銹鋼封閉艙。訓練時，太空人坐在艙內，鋼臂和球形艙飛快旋轉，用以模擬飛行中遇到的各種加速度，期間太空人不僅要承受8個G的離心力，還要練習各種抗負荷動作，又需判斷信號，回答提問。（網上圖片）

參考以往經驗，報名者從遞交申請，經過上述各種測試和檢查，初選、複選，到最後定選，已要花上一、兩年時間。

剛才已提到，穎而出者只是「合資格參加訓練」的預備航天員，他們還要經過「地獄式」訓練和通過考核後，才成為合格航天員（太空人）。

據悉，相關訓練內容有八大類、百多個科目之多，而每個科目又有很多訓練單元，涉及醫學、生理、心理，還有各種航天科學理論、工程技術等，當中公認「最痛苦」的，便是很多人都知道離心機訓練。

中國航天｜航天員訓練涉八大類 逾百科目

港產太空人要經選拔和訓練，需要相當長一段時間才能飛天。圖為搭載神舟十四號太空人的長征火箭升空。（網上圖片）

要完成訓練要多長時間？中國載人航天官網一篇文章提到「一般需要4年左右」，而中國第一位女太空人劉洋的履歷則顯示，她2010年入選預備航天員，2012年首次飛天，以此計算訓練過程只有兩年左右。以上的兩個數字可供參考。

另外，考慮到香港的載荷專家是「非職業太空人」，他（她）的訓練時課程或許會稍「簡單」，時間也可能會短一些，但具體情況仍有待觀察。

最後，港產太空人何時上太空還有一個變數：取得了資格的太空人仍不是「說飛就飛」，他們須再經選拔，成為某次任務的「飛行乘組」成員，才能真正飛天。

甚麼時候能被選上？太「彈性」了。劉洋完成訓練後不久就飛天，第一批太空人中的鄧清明卻苦等20年才終有機會上太空。

當然，當局首次在港澳地區選拔載荷專家，大家都相信港人成功入選和完成訓練後，應該很快就有飛天的機會。

中國航天｜博士學歷3年經驗 身高超175CM無緣

香港載荷專家將來有望到太空參與國家航天任務，特首李家超稱這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義。（視覺中國/當代中國授權）

據報道，香港載荷專家透過本地11間大學、港府5所研究中心和生產力促進局、數碼港和科學園內科研機構、政府機構和醫院管理局等途徑招募。

申請者須在30至45歲之間，為香港永久居民的中國公民。男性身高須在162至175厘米，女性則須在160至175厘米，他們要有非常好的體格，不能有過敏體質和影響飛天的病史。

多位中國太空人出鏡宣傳片，齊聲表示「中國空間站，等你來出差」。（網上圖片）

另外，申請者至少擁有博士學位，在專業領域工作經驗不少過3年。

此外，當局曾發布宣傳片和海報。長約兩分半鐘的宣傳片中，多位現役中國太空人，包括楊利偉、王亞平、正駐守中國太空站的陳冬、劉洋和蔡旭哲等均有出鏡，齊聲表示「我們期待你的加入」、「中國空間站，等你來出差」。

而海報則有火箭升空和中國太空站等元素，同樣有「等你來出差」的口號。

中國載人航天就選拔預備航天員發布宣傳海報，這是前所未有的。（網上圖片）

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